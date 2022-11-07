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شملت 3 عمليات إطلاق نار

29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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إصابة جندي في عملية طعن ودهس غرب رام الله (أرشيفية)

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 29 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها 3 عمليات إطلاق نار ضد قوات الاحتلال، والتصدي لاعتداءات المستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس، وخلال اقتحامها بلدة طمون في طوباس، كما استهدفوا حاجز "موفودوتان" في جنين.

وتصدى الشبان الثائر لـ7 اعتداءات للمستوطنين في مناطق متفرقة، حطموا خلالها أربع مركبات للمستوطنين بالقرب من بلدة مردا في سلفيت.

واندلعت مواجهات في 12 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله ونابلس وسلفيت وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
 
وسجل مركز معلومات فلسطين “معطى” 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #المقاومة الفلسطينية

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