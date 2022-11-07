إليكم آخر نتائج مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية

فوز كاسح للشاطئ بالدرجة الأولى وأهلي النصيرات يعود لسكة الانتصارات

غزة/وائل الحلبي:

اكتسح فريق خدمات الشاطئ نظيره الجلاء (0/4)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب اليرموك في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى.

الفوز رفع رصيد الشاطئ إلى 15 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الجلاء عند نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.

وسجل رباعية "البحرية"، عبد الله أبو حسنين (63)، وأنس أبو ستيته (65)، ومحمد بركات (68)، ومحمود العارضة (75).

أهلي النصيرات × المجمع الإسلامي

حقق فريق أهلي النصيرات الفوز بهدف دون رد على ضيفه المجمع الاسلامي في المباراة التي جرت على ملعب الدرة، ليرفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد المجمع عند 6 نقاط في المركز العاشر.

سجل لأهلي النصيرات اللاعب محمد أبو توهة في الدقيقة (73).

دوري الدرجة الثانية

حقق فريق خدمات دير البلح الفوز على مضيفه الاستقلال بهدفين دون رد، في ختام الجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة ذهاب دوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب.

الفوز رفع رصيد خدمات الدير إلى 12 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد الاستقلال عند 4 نقاط في المركز الثامن.

سجل ثنائية خدمات الدير اللاعب إبراهيم أبو دغيم (10) و (82).

وفرض القادسية التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مضيفه الرباط في مباراة جمعت الفريقين على ملعب النصيرات، ليرفع الرباط رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع ويرفع القادسية رصيده إلى نقطتين في المركز التاسع والاخير.

الرباط افتتح التسجيل عبر محمود الحواجري (6)، بينما سجل للقادسية اللاعب محمود الغول في الدقيقة (88).

المصدر / فلسطين أون لاين