فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"العسكرية العليا" تصدر حكماً نهائياً في قضية مقتل المواطن "القيق".. ما الحكم؟

هيئة الأسرى: الاحتلال يتنصل من اتفاقه مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام

مفاجأة مدوية في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022

مقتل شاب وإصابة آخر في جريمة إطلاق نار في الطيبة بأراضي عام 48

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد عصيدة للمرة الخامسة

مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تكرّم أصغر حافظٍ للقرآن الكريم في فلسطين

ساسة ومحللون: سياسة حكومات الاحتلال لا تختلف تجاه الفلسطينيين لكن المقاومة ستكون أكثر شدة وصلابة

"بيراوي" يكشف تفاصيل الخطة الجديدة لكسر الحصار عن غزة

تحذيرات من قرارات متطرفة بحق الأقصى ودعوات لمواصلة الرباط فيه

دعوات للسلطة لتوضيح أسباب عدم تنفيذ مشروع إعادة ترميم عيادة الرمال

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تأييد "الإعدام" بحق المُدان الأول

"العسكرية العليا" تصدر حكماً نهائياً في قضية مقتل المواطن "القيق".. ما الحكم؟

07 نوفمبر 2022 . الساعة 19:27 بتوقيت القدس
...

أصدرت المحكمة العسكرية العليا التابعة لهيئة القضاء العسكري، الإثنين، حكماً نهائياً في قضية مقتل المواطن "جبر القيق" من محافظة رفح، والذي قُتل في جريمة إطلاق نار بتاريخ 12 يوليو/ تموز 2020.

جاء ذلك خلال جلسة المحكمة، صباح الإثنين، في القضية رقم (110/2020)، استئناف رقم (125/2021).

وأيّدت المحكمة العسكرية العليا حكماً سابقاً لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان الأول في القضية (شادي، ص) 38 عاماً، سنداً لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001م.

كما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة بحق باقي المُدانين في القضية (من الثاني إلى السادس)، والتي تراوحت بالسجن ما بين 12 عاماً، والاكتفاء بمدة التوقيف.

وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بالإجماع وأُفهم علناً، وأصبح باتاً وواجب النفاذ.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت حكماً أولياً في القضية بتاريخ 17 فبراير/ شباط 2021، كما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها في القضية بتاريخ 28 مايو/ أيار 2022.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #جبر القيق

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة