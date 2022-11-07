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مفاجأة مدوية في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022

07 نوفمبر 2022 . الساعة 19:21 بتوقيت القدس
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مفاجأة مدوية في قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2022

سيكون الظهير المخضرم داني ألفيش ضمن عداد المنتخب البرازيلي المشارك في مونديال قطر بقيادة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، فيما قرر المدرب تيتي استبعاد مهاجم ليفربول الإنكليزي روبرتو فيرمينو وفق التشكيلة النهائية التي أعلنها الإثنين.

ويأتي ضم ألفيش (39 عاماً) الى تشكيلة "سيليساو"، الساعي الى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضل تيتي الاستعانة بمهاجم أرسنال الإنكليزي غابريال جيزوس الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المونديال القطري الذي ينطلق في 20 الحالي، وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.

وبقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو، تبدأ البرازيل مشوارها في المونديال القطري في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطر #البرازيل #كأس العالم

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