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مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية تكرّم أصغر حافظٍ للقرآن الكريم في فلسطين

07 نوفمبر 2022 . الساعة 18:16 بتوقيت القدس
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كرّمت مؤسسة الشيخ أحمد ياسين الدولية، عصر اليوم الإثنين، الطفل الحسن طراد النجيلي أصغر حافظ للقرآن الكريم في فلسطين، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحضر التكريم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "الياسين" الدولية الدكتور أحمد بحر، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة الدكتور عبد الهادي الأغا، وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية للمؤسسة وعائلة الطفل النجيلي.

وافتتح رئيس لجنة العلاقات العامة بالمؤسسة الدكتور رجب البابا اللقاء، مؤكدًا على دور المؤسسة واهتمامها بفئة القرآن الكريم.

وخلال كلمته، ثمّن الدكتور أحمد بحر جهود والد ووالدة الطفل النجيلي، وشكرهم على متابعتهما المتواصلة لمناسبة أن منّ الله على نجلهما "الحسن" حفظ القرآن الكريم كاملًا.

من جهته، أكد وكيل وزارة الأوقاف الدكتور عبد الهادي الأغا على أن جيل القرآن سيكون في طليعة الأمة لاسترداد عزتها وكرامتها ورفعتها.

وفي ختام اللقاء، قدّم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ إسماعيل هنية هدية مالية وعينية للطفل "النجيلي"، ومهنئًا والديه بهذه المناسبة.

كما قدّمت مؤسسة "الياسين" الدولية هدية مالية ودرع تكريم للطفل "النجيلي"، وهدايا أخرى لوالديه تقديرًا لجهودهما في تحفيظه القرآن الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القرآن الكريم #إسماعيل هنية #مؤسسة الشيخ أحمد ياسين

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