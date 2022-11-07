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تويتر تفصل معظم موظفيها في الهند

07 نوفمبر 2022 . الساعة 15:59 بتوقيت القدس
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تويتر تفصل معظم موظفيها في الهند

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الإثنين، بأن مالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، أنهى خدمات معظم موظفي الشركة في الهند.

يأتي ذلك في إطار عملية تسريحات كبرى في الشركة بدأها ماسك، المدير التنفيذي لشركة تسلا، الجمعة، بعد أيام من استحواذه على المنصة بـ 44 مليار دولار.

ونقلت صحيفة بلومبيرغ الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر (فضلوا عدم ذكر أسمائهم) أن الشركة كانت توظف أكثر من 200 شخص في الهند، ومع قرار التسريح، بقي نحو 12 موظفا.

وتعد الهند محرك نمو رئيسي لشركات الانترنت العالمية مثل منصتي تويتر وميتا، وشركة غوغل التابعة لشركة ألفابت التي تعتمد على شريحة كبيرة محتملة من المستخدمين الجدد للإنترنت في الهند.

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في المقابل، تواجه هذه الشركات أيضًا لوائح صارمة بشأن المحتوى تهدف إلى كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى في البلاد.

وقال أحد الأشخاص إن 70 بالمئة ممن تم تسريحهم من وظائفهم في الهند كانوا ضمن فريق الهندسة والإنتاج، كما شملت عملية التسريح وظائف أخرى منها التسويق والسياسة واتصالات الشركات.

وعالميا خفضت شركة تويتر موظفيها للنصف تقريبا أي ما يعادل حوالي 3700 موظف.

وأصبح ماسك المالك الجديد لشركة تويتر، الخميس، فأقال عددا من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين اتهمهم بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي.

المصدر / وكالات
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