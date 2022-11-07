فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة عبرية: نتنياهو قد يكون مجبرا على إعطاء بن غفير حقيبة "الأمن العام"

تويتر تفصل معظم موظفيها في الهند

روسيا تعلن: نجحنا في اختبارات الغواصة النووية الجديدة

شاغر وظيفي في جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة

اتحاد موظفي أونروا: تعليق الدوام الخميس القادم في مؤسسات الوكالة كافّة

جدول مباريات ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022-2023

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

المحكمة العسكرية بغزة تُؤيّد أحكامًا بالإعدام بحقّ ثلاثة متخابرين

المُحرّر حمايل يؤكد تعرُّضه للتعذيب في سجون السلطة

غوتيريش: نعيش فوضى مناخية ونتجه نحو الجحيم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

روسيا تعلن: نجحنا في اختبارات الغواصة النووية الجديدة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 15:45 بتوقيت القدس
...
روسيا تعلن نجاحها في اختبارات الغواصة النووية الجديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، أن الغواصة النووية الجديدة "سوفورف" أنهت بـ"نجاح" كل التجارب والاختبارات التي أجرتها، وفق ما أوردت موفدتنا في موسكو.

وأشارت الوزارة الروسية إلى أن هذا التطور يأتي بعدما تمكنت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من اجتياز اختبار إطلاق صاروخ بالستي، الخميس الماضي، وذلك ضمن الاختبارات الأخيرة التي تجريها الغواصة قبل دخولها الخدمة في البحرية الروسية.

وأطلقت الغواصة الصاروخ "بولافا" العابر للقارات مع رأس حربي فارغ من موقعها في شمال البحر الأبيض نحو هدف في أقصى الشرق الروسي.

وصمم الصاروخ "بولافا"، الذي دخل الخدمة بين عامي 2007-2008، من أجل حمل رؤوس نووية تطلق من الغواصات، ويصل مداه إلى أكثر من 8 آلاف كيلومتر، بحسب موقع "missilethreat" المتخصص في الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز".

وتعد الغواصة "سوفورف" الثانية من نوع "بوري- إيه"، التي تبنيها روسيا لتحل مكان غواصات صنعت إبان عهد الاتحاد السوفيتي.

وتقول موسكو إنها مزودة بنظام الملاحة الأكثر تطورا، إلى جانب أجهزة السونار الحديثة وصواريخ عابرة للقارات والطوربيدات، أي الصواريخ المضادة للقطع البحرية.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #اختبارات الغواصة النووية #غواصة نووية روسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة