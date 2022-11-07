شاغر وظيفي في جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة

جمعية رجال الأعمال (PBA) هي مؤسسة غير ربحية ومستقلة ومقرها مدينة غزة، وتعمل في مجال التنمية والاقتصاد وتقديم الخدمات لرجال الأعمال والقطاع الخاص، تأسست عام 1996.

إن جمعية رجال الأعمال بصدد تأسيس "مسرعة أعمال" للعمل في المجالات عامة وتقديم مساحات العمل والفرص المختلفة للطاقات الشابة التي تم احتضانها ضمن البرامج المختلفة في حاضنات الأعمال الفلسطينية. تهدف مسرعة أعمال إلى تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة والريادية من خلال توفير مساحات للعمل، وخدمات لتطوير الأعمال، لقاءات مع متخصصين في التسويق والإدارة المالية وإدارة التعاقدات والخبرة الفنية إضافة إلى توفير استشاريين متخصصين في القانون التجاري، خاصة قانون الشركات والضرائب ذات العلاقة.

سيتم توفير مساحات عمل للرياديات والرياديين الواعدين، إضافة إلى عيادات أعمال لتقديم الخدمات الاستشارية والتشبيك مع الشركات المحلية ورجال الاعمال وكذلك مع الشركات المحلية والدولية وتأهيلهم في مجالات التسويق والإدارة. سيتم أيضا إنشاء دليل أعمال لتقديم الاستشارات والنصح للرياديين والرياديات لمساعدتهم على تأسيس وتسجيل شركاتهم الناشئة واتخاذ القرارات المناسبة في شركاتهم والمساعدة على تطويرها، وسيكون هناك دورات تدريبية متخصصة لرجال الأعمال وموظفي شركاتهم لتأهيل قدراتهم.

كما ستقوم الجمعية بتطوير التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات الاستشارية والعمل الحر، وتقدم العديد من ورش العمل وتنظيم الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة بالوصول والتواصل مع المستثمرين ورجال وسيدات الأعمال لعرض مشاريعهم وقدراتهم.

ينفّذ مشروع "مسرعة الأعمال" من قبل جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين. هذا المشروع هو أحد تدخلات برنامج "ترابط" لدعم الصمود في فلسطين الممول من وكالة التنمية النمساوية ومكتب الممثلية الفنلندية من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.

وفي هذا السياق تعتزم الجمعية تعيين منسق مشروع لمتابعة أعمال التأسيس إضافة لإدارة أعمال المسرعة وعيادة الأعمال حسب الوصف الوظيفي أدناه:

- المسمى الوظيفي: منسق مشروع

- المكان: مدينة غزة

- المدة: 8 شهور قابلة للتمديد

- تقارير إلى: المدير التنفيذي

المهام والمسؤوليات:

- مساهمة في ادارة وتنفيذ جميع أنشطة وفعاليات المشروع بفعالية وكفاءة، بالتعاون مع طاقم المشروع والجهات ذات الصلة والتنسيق الفعال والتشبيك مع المؤسسات الأهلية والحكومية والأفراد والمراكز والجامعات والجهات ذات العلاقة بما يخدم أنشطة المشروع.

- الإشراف والمتابعة على مساحات العمل والمستفيدين

- تطوير منهجيات العمل للمسرعة وعيادات الاعمال

- المساعدة في توجيه المستفيدين بما يساعدهم على إنجاز أعمالهم.

- إعداد التقارير الإدارية والمالية الدورية والمستندات ذات الصلة بأنشطة المشاريع المحتضنة.

- المساعدة في تعين المرشدين والاستشاريين وتسهيل عملهم مع المستفيدين

- مساعدة في تنظيم واعداد اللقاءات، وورش العمل، البرامج التدريبية، والحلقات الدراسية والمعارض

- الاشراف على تأسيس وتأهيل المكان بشكل جيد والمتابعة مع المورديين والمهندسين والشركات الدعائية والاعلانية

- انشاء ومتابعة الموقع الالكتروني و وسائل التواصل الاجتماعي

- متابعة أنشطة المسرعة والمتابعة الإدارية والفنية

- أي مهام أخرى تطلب من قبل إدارة الجمعية

المتطلبات:

- درجة البكالوريوس في إدارة الاعمال او في المجالات ذات العلاقة.

- ثلاث سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع ويفضل ان يكون لديه خبرة في العمل مع المنظمات غير الحكومية.

- خبرة في مجال المبيعات واحترافية في تطوير الأعمال.

- امتلاك مهارات اتصالية (شفهية وكتابية) ممتازة.

- امتلاك مهارات التعامل مع الآخرين للعمل بشكل تعاوني مع الزملاء والعملاء.

- القدرة على تحليل البيانات.

- القدرة على وضع خطط عمل ذات أهداف قابلة للتنفيذ.

- معرفة قوية باستراتيجيات التسويق والإعلان.

- إجاده اللغة الإنجليزية.

- الالمام التام باستخدام الحاسوب و وسائل التواصل الاجتماعي.

- القدرة على تحمل ضغط العمل والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- التقديم للوظيفة من خلال ارسال السيرة الذاتية ورسالة تغطية عبر البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهى التسجيل بتاريخ 14/11/2022