اتحاد موظفي أونروا: تعليق الدوام الخميس القادم في مؤسسات الوكالة كافّة

غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد رئيس قطاع المعلمين باتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة محمود حمدان، أن الاتحاد قرّر تعليق الدوام يوم الخميس المقبل لمدة ساعة في مؤسسات الوكالة كافّة.

وقال حمدان في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين"، إنه في حال لم تستجب الوكالة لمطالب الاتحاد، فإنه سيتداعى بالتنسيق مع لجان اللاجئين لتصعيد الوضع حتى تحقيق المطالب.

وأوضح أن الاتحاد يطالب الوكالة بتعويض النقص في الشواغر وتثبيت عقود العمل المؤقتة والمياومة والذين تقدّر أعدادهم نحو 2000 موظف، يعملون في مواقع حساسة بمجالات مختلفة خاصة في القطاع الصحي.

وبيّن أن خطوة الإضراب، جاءت بعد سلسة لقاءات عقدها الاتحاد مع إدارة الوكالة حول مطالب الاتحاد من جرّاء النقص الكبير في عدد الموظفين المعينين، والذي أثّر على الخدمات المقدّمة للاجئين.

ولفت حمدان إلى وجود نقص واحتياج لألف وظيفة في التعليم، تعوّض الوكالة ذلك بعقود المياومة، إضافة إلى أن 35% من الموظفين في القطاع الصحي معيّنون على بند التشغيل المؤقت ويعملون في أماكن حساسة.

وأشار لوجود نقص وحاجة إلى 350 آذنا وعشرات الكتبة تعيّنهم الوكالة بالمياومة والعقود المؤقتة، مؤكدًا، أن هذا يؤثر على جودة العمل.