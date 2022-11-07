فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صحيفة عبرية: نتنياهو قد يكون مجبرا على إعطاء بن غفير حقيبة "الأمن العام"

تويتر تفصل معظم موظفيها في الهند

روسيا تعلن: نجحنا في اختبارات الغواصة النووية الجديدة

شاغر وظيفي في جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بمحافظات غزة

اتحاد موظفي أونروا: تعليق الدوام الخميس القادم في مؤسسات الوكالة كافّة

جدول مباريات ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022-2023

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

المحكمة العسكرية بغزة تُؤيّد أحكامًا بالإعدام بحقّ ثلاثة متخابرين

المُحرّر حمايل يؤكد تعرُّضه للتعذيب في سجون السلطة

غوتيريش: نعيش فوضى مناخية ونتجه نحو الجحيم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سنصعّد خطواتنا إذا لم تستجب لمطالب تعويض نقص الكوادر

خاص اتحاد موظفي أونروا: تعليق الدوام الخميس القادم في مؤسسات الوكالة كافّة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 15:36 بتوقيت القدس
...
تعليق الدوام الخميس القادم في مؤسسات الوكالة كافّة
غزة/ يحيى اليعقوبي:

أكد رئيس قطاع المعلمين باتحاد الموظفين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة محمود حمدان، أن الاتحاد قرّر تعليق الدوام يوم الخميس المقبل لمدة ساعة في مؤسسات الوكالة كافّة.

وقال حمدان في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين"، إنه في حال لم تستجب الوكالة لمطالب الاتحاد، فإنه سيتداعى بالتنسيق مع لجان اللاجئين لتصعيد الوضع حتى تحقيق المطالب.

وأوضح أن الاتحاد يطالب الوكالة بتعويض النقص في الشواغر وتثبيت عقود العمل المؤقتة والمياومة والذين تقدّر أعدادهم نحو 2000 موظف، يعملون في مواقع حساسة بمجالات مختلفة خاصة في القطاع الصحي.

وبيّن أن خطوة الإضراب، جاءت بعد سلسة لقاءات عقدها الاتحاد مع إدارة الوكالة حول مطالب الاتحاد من جرّاء النقص الكبير في عدد الموظفين المعينين، والذي أثّر على الخدمات المقدّمة للاجئين.

ولفت حمدان إلى وجود نقص واحتياج لألف وظيفة في التعليم، تعوّض الوكالة ذلك بعقود المياومة، إضافة إلى أن 35% من الموظفين في القطاع الصحي معيّنون على بند التشغيل المؤقت ويعملون في أماكن حساسة.

وأشار لوجود نقص وحاجة إلى 350 آذنا وعشرات الكتبة تعيّنهم الوكالة بالمياومة والعقود المؤقتة، مؤكدًا، أن هذا يؤثر على جودة العمل.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد موظفي الأونروا #موظفي أونروا #موظفي الوكالة #تعليق دوام مؤسسات أونروا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة