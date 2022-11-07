بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء 8 نوفمبر.

وأوضحت أن السفر سيكون على النحو التالي، الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (100) من كشف المسافرين رقم (2022/37): اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/43): اضغط هنا.

ودعت لضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وقالت: "لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه"، داعية لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، مبينة أن تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

وأكدت على إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين