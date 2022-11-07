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المحكمة العسكرية بغزة تُؤيّد أحكامًا بالإعدام بحقّ ثلاثة متخابرين

07 نوفمبر 2022 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أيّدت المحكمة العسكرية العليا بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الإثنين، أحكامًا بالإعدام بحقّ ثلاثة متخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي، في ثلاث قضايا مختلفة.

وأدانت المحكمة المُدانين بتهمة التخابر مع "جهات معادية" خلافًا لنص المادة (131) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م.

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وفي القضية رقم (128/2018)، استئناف رقم (120/2018)، أيّدت المحكمة العسكرية العليا حكمًا سابقًا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقّ المدان (علي، ع) مدني من مواليد عام 1970، سكان غزة الدرج، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ (7 مارس 2018).

أما في القضية رقم (49/2019)، استئناف رقم (310/2022)، أيّدت المحكمة العسكرية العليا حكمًا سابقًا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقّ المدان (محمد، د) مدني من مواليد عام 1973، سكان غزة الزيتون، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ (13 يناير 2019).

بينما في القضية رقم (8/2015)، استئناف رقم (123/2021)، أيّدت المحكمة العسكرية العليا حكمًا سابقًا لمحكمة الاستئناف العسكرية بتأييد حكم درجة أولى بالإعدام شنقًا حتى الموت بحقّ المدان (مازن، ع) مدني من مواليد عام 1976، سكان غزة الزيتون، وموقوف على ذمة النيابة العسكرية بتاريخ (22 أكتوبر 2014).

وبيّنت المحكمة أنّ الأحكام جاءت سندًا لنص مادة الاتهام، والمادة (415) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، بحق المُدانين الثلاثة، مؤكدة أنّ جميع الأحكام صدرت بالإجماع، وأفهمت علنًا، وأصبحت باتة وواجبة النفاذ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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