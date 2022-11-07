محمد إسماعيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الفيفا)، عن جدول مباريات ملحق دور الـ16 من الدوري الأوروبي 2022-2023، وذلك بعد سحب قرعة هذا الدور، اليوم الإثنين الموافق 07 نوفمبر 2022، في مدينة نيون بسويسرا.

مباريات دور الـ16 للدوري الأوروبي

يشهد ملحق الدوري الأوروبي في دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي مباريات كبيرة هذا الموسم، حيث يضمن الملحق الحالي أندية كبيرة، فشلت بالتأهل لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.

نظام لعب مباريات دور الـ16 لملحق الدوري الأوروبي

يختلف نظام لعب مباريات دور الـ16 لملحق الدوري الأوروبي، بحيث الأندية التي احتلت صدارة ترتيب مجموعتها في الدوري الأوروبي تتأهل مباشرة إلى دور الـ16، أما أندية الوصافة فتلعب أمام الأندية الهابطة من دوري أبطال المجموعات في ملحق ثمن النهائي.

الأندية المتأهلة لمباريات دور الـ16 من ملحق الدوري الأوروبي

وتأهل 16 فريقًا إلى ملحق بطولة الدوري الأوروبي في النسخة الحالية وهي أياكس أمستردام (هولندا)، برشلونة (إسبانيا)، يوفنتوس (إيطاليا)، بايرليفركوزن (ألمانيا)، سالزبورج (النمسا)، إشبيلية (إسبانيا)، شاختار دونيتسك (أوكرانيا)، سبورتينج لشبونة (البرتغال) وهي ثمانية فرق هابطة من دور المجموعات في دوري الأبطال وأصحاب المركز الثالث فيه.

وتأهل أصحاب المركز الثاني في مجموعات بطولة الدوري الأوروبي إلى الملحق وهي أندية: مانشستر يونايتد (إنجلترا)، ميدتيلاند (الدنمارك)، موناكو (فرنسا)، نانت (فرنسا)، بي إس في أيندهوفن (هولندا)، رين (فرنسا)، روما (إيطاليا)، يونيون برلين (ألمانيا).

جدول مباريات دور الـ16 من ملحق الدوري الأوروبي

برشلونة × مانشستر يونايتد

يوفنتوس × نانت

سبورتنج لشبونة × ميتيلاند

شاختار × رين

أياكس أمستردام × يونيون برلين

باير ليفركوزن × موناكو

إشبيلية × آيندهوفن

روما × سالزبورج

المصدر / فلسطين أون لاين