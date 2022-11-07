يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي معبر "كيرم شالوم" وهو معبر حدودي على الحدود بين مصر وقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي ويقع غرب مستوطنة إسرائيلية تحمل نفس اسم المعبر.

وهو واحد من سبع معابر تحد قطاع غزة وأقامها الاحتلال الإسرائيلي للنقل التجاري والمدني مع سكان قطاع غزة، ولكن تم اقفال معظمها مع فرض الاحتلال الإسرائيلي لحصاره على قطاع غزة بعع 2007.

ويُنقل في المعبر الوقود والسلع المختلفة التي يحتاجها قطاع غزة، ويخضع المعبر لسلطة المعابر البرية التابعة لجيش الاحتلال.

اقرأ أيضا: سلطات الاحتلال تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذا التاريخ

في عام 2010، استثمر ما يقرب من 75 مليون شيكل لتطوير وتوسيع المعبر، الذي أصبح قادرا على التعامل مع 450 شاحنة يومياً.

وفي ديسمبر 2012، خففت الاحتلال الإسرائيلي القيود على استيراد مواد البناء التي تدخل عبر المعبر، وسمحت بنقل 20 شاحنة محملة بمواد بناء و34 شاحنة محملة بالحصى من الجانب المصري، ومتوقع أن ترتفع حجم الحركة فيه وإدخال الشاحنات لما يزيد عن 100 شاحنة يومياً.

المصدر / فلسطين أون لاين