فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المحكمة العسكرية بغزة تؤيد أحكاماً الإعدام بحق ثلاثة متخابرين

جدول مباريات ملحق دور الـ 16 من الدوري الأوروبي 2022-2023

المُحرّر حمايل يؤكد تعرُّضه للتعذيب في سجون السلطة

غوتيريش: نعيش فوضى مناخية ونتجه نحو الجحيم

قوات القمع تقتحم قسم (12) في سجن "عوفر"

قناة عبرية: سلطة رام الله سلّمت جنديًّا دخل بـ"الخطأ" لبيت لحم

هيئة حقوقية: الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة "مرتفعة"

جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

الخليل تختنق بالمستوطنات وأطماع المستوطنين لا تتوقف

توصيات بإنشاء وحدات سكنية وتعزيز الزراعة والصناعة بغزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

معبر كرم أبو سالم

07 نوفمبر 2022 . الساعة 14:22 بتوقيت القدس
...
معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة مع الاحتلال

يطلق عليه الاحتلال الإسرائيلي معبر "كيرم شالوم" وهو معبر حدودي على الحدود بين مصر وقطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي ويقع غرب مستوطنة إسرائيلية تحمل نفس اسم المعبر.

وهو واحد من سبع معابر تحد قطاع غزة وأقامها الاحتلال الإسرائيلي للنقل التجاري والمدني مع سكان قطاع غزة، ولكن تم اقفال معظمها مع فرض الاحتلال الإسرائيلي لحصاره على قطاع غزة بعع 2007.

ويُنقل في المعبر الوقود والسلع المختلفة التي يحتاجها قطاع غزة، ويخضع المعبر لسلطة المعابر البرية التابعة لجيش الاحتلال.

اقرأ أيضا: سلطات الاحتلال تقرر إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذا التاريخ

في عام 2010، استثمر ما يقرب من 75 مليون شيكل لتطوير وتوسيع المعبر، الذي أصبح قادرا على التعامل مع 450 شاحنة يومياً.

وفي ديسمبر 2012، خففت الاحتلال الإسرائيلي القيود على استيراد مواد البناء التي تدخل عبر المعبر، وسمحت بنقل 20 شاحنة محملة بمواد بناء و34 شاحنة محملة بالحصى من الجانب المصري، ومتوقع أن ترتفع حجم الحركة فيه وإدخال الشاحنات لما يزيد عن 100 شاحنة يومياً.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#كرم أبو سالم #معبر كرم أبو سالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة