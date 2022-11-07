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قوات القمع تقتحم قسم (12) في سجن "عوفر"

07 نوفمبر 2022 . الساعة 13:58 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قسم (12) في سجن "عوفر".

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وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه: إنّ "قوات القمع اقتحمت قسم (12) وشرعت بعمليات تفتيش واسعة، وعبثت بمقتنيات الأسرى الشخصية"، مشيرًا إلى أنّ عدد الأسرى في معتقل عوفر يبلغ نحو 900 أسير.

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ومن المهم ذكره أنّ وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تضم عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدموا في وحدات حربية مختلفة في جيش الاحتلال، وتلقَّى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصًا حارقًا، ورصاص "الدمدم" المحرم دوليًّا، ورصاصًا غريبًا يُحدث آلامًا شديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سجن عوفر #قوات القمع #التنكيل بالأسرى #اقتحام السجون

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