محمد إسماعيل

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 .. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الفيفا)، عن جدول مباريات دور السادس عشر في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال بعد سحب قرعة هذا الدور، اليوم الاثنين الموافق 07 نوفمبر 2022، مدينة اسطنبول التركية.

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جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوربا 2022-2023

جدول مباريات الأندية المتأهلة إلى دور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا وعدد هذه الأنية 16 فريق، ويلتقي فيه صاحب المركز الأول ضد فرق المركز الثاني ويختلف نظامها عن دور المجموعات بخروج المغلوب، بحيث لا يلتقى ناديين من نفس الدولة، أو ناديين كانا في نفس المجموعة في دور المجموعات السابق، ومن المتوقع وقوع مباريات قوية في هذا الدور 16، نظرا لتواجد أندية قوية في المستوى الأول والثاني في لدور 16 في دوري الأبطال.

الأندية المتأهلة إلى الدور 16 كمتصدر للمجموعة والوصيف

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي في المركز الأول، وليفربول الإنجليزي في المركز الثاني.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي في المركز الأول، كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول، إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي في المركز الأول، أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني.

المجموعة الخامسة: تشلسي الإنجليزي في المركز الأول، ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، لايبزيغ الألماني في المركز الثاني.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول، بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني.

المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي في المركز الأول، باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

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جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوربا 2022-2023

نادي لايبزيج الألماني× نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

نادي كلوب بروج البلجيكي× نادي بنفيكا البرتغالي

نادي ليفربول الإنجليزي× نادي ريال مدريد الاسباني

نادي انتر ميلان الإيطالي× نادي توتنهام الإنجليزي

نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني× نادي نابولي الإيطالي

نادي بوروسيا دورتموند الألماني× نادي تشيلسي الإنجليزي

فريق انتر ميلان الإيطالي× نادي بورتو البرتغالي

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي× نادي بايرن ميونيخ الألماني





المصدر / فلسطين أون لاين