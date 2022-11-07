فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة حقوقية: الاعتقالات السياسية والتعذيب في سجون السلطة مرتفعة

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

الخليل تختنق بالمستوطنات وأطماع المستوطنين لا تتوقف

توصيات بإنشاء وحدات سكنية وتعزيز الزراعة والصناعة بغزة

الاحتلال يهدم منشآت سكنية وتجارية فلسطينية

"فلسطينيو الخارج" يطلق حملة لكسر الحصار عن قطاع غزة

الأهالي يشاركون في اعتصام الأسرى الأسبوعي ودعوات لمساندة الأسرى

وزارة الأوقاف في غزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

الاحتلال يُحول أسيرة ثالثة للاعتقال الاداري

المالية بغزة تصدر تنويهًا للطلبة من ذوي موظفي جمعية دار الأرقم

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مواجهتان ناريتان

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

07 نوفمبر 2022 . الساعة 13:24 بتوقيت القدس
...
جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوربا 2022-2023
محمد إسماعيل

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 .. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الفيفا)، عن جدول مباريات دور السادس عشر في دوري أبطال أوروبا، وذلك خلال بعد سحب قرعة هذا الدور، اليوم الاثنين الموافق 07 نوفمبر 2022، مدينة اسطنبول التركية.

اقرأ المزيد: "يويفا" يكشف قائمة المرشحين للأفضل في دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوربا 2022-2023

جدول مباريات الأندية المتأهلة إلى دور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا وعدد هذه الأنية 16 فريق، ويلتقي فيه صاحب المركز الأول ضد فرق المركز الثاني ويختلف نظامها عن دور المجموعات بخروج المغلوب، بحيث لا يلتقى ناديين من نفس الدولة، أو ناديين كانا في نفس المجموعة في دور المجموعات السابق، ومن المتوقع وقوع مباريات قوية في هذا الدور 16، نظرا لتواجد أندية قوية في المستوى الأول والثاني في لدور 16 في دوري الأبطال.

الأندية المتأهلة إلى الدور 16 كمتصدر للمجموعة والوصيف

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي في المركز الأول، وليفربول الإنجليزي في المركز الثاني.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي في المركز الأول، كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونخ الألماني في المركز الأول، إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي في المركز الأول، أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني.

المجموعة الخامسة: تشلسي الإنجليزي في المركز الأول، ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، لايبزيغ الألماني في المركز الثاني.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول، بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني.

المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي في المركز الأول، باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

اقرأ المزيد: صفقة الموسم.. ريال مدريد يخطف موهبة فرنسا من ليفربول

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوربا 2022-2023

نادي لايبزيج الألماني× نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

نادي كلوب بروج البلجيكي× نادي بنفيكا البرتغالي

نادي ليفربول الإنجليزي× نادي ريال مدريد الاسباني

نادي انتر ميلان الإيطالي× نادي توتنهام الإنجليزي

نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني× نادي نابولي الإيطالي

نادي بوروسيا دورتموند الألماني× نادي تشيلسي الإنجليزي

فريق انتر ميلان الإيطالي× نادي بورتو البرتغالي

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي× نادي بايرن ميونيخ الألماني

جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023.jpg
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دوري أبطال أوروبا #جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 #جدول مباريات دور 16 #جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا #دوري ال16 دوري الأبطال #نادي باريس سان جيرمان الفرنسي× نادي بايرن ميونيخ الألماني #الريال ضد ليفربول #باريس ضد بايرن ميونيخ

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة