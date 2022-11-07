محمد إسماعيل

جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023 .. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (الفيفا)، عن جدول مباريات دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد سحب قرعة هذا الدور، اليوم الإثنين الموافق 07 نوفمبر 2022، في مدينة إسطنبول التركية.

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جدول مباريات دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

جدول مباريات الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وعدد هذه الأندية 16، ويلتقي فيه صاحب المركز الأول ضد فرق المركز الثاني ويختلف نظامها عن دور المجموعات بخروج المغلوب، بحيث لا يلتقى ناديان من نفس الدولة، أوناديان كانا في نفس المجموعة في دور المجموعات السابق، ومن المتوقع وقوع مباريات قوية في هذا الدور16، نظرًا لتواجد أندية قوية في المستوى الأول والثاني في الدور16 في دوري الأبطال.

الأندية المتأهلة إلى الدور الـ16 كمتصدر للمجموعة ووصيفها

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي في المركز الأول، وليفربول الإنجليزي في المركز الثاني.

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي في المركز الأول، كلوب بروج البلجيكي في المركز الثاني.

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني في المركز الأول، إنتر ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي في المركز الأول، أينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني.

المجموعة الخامسة: تشلسي الإنجليزي في المركز الأول، ميلان الإيطالي في المركز الثاني.

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني في المركز الأول، لايبزيغ الألماني في المركز الثاني.

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي في المركز الأول، بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني.

المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي في المركز الأول، باريس سان جيرمان الفرنسي في المركز الثاني.

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جدول مباريات دور الـ16 في دوري أبطال أووربا 2022-2023

نادي لايبزيغ الألماني× نادي مانشستر سيتي الإنجليزي

نادي كلوب بروج البلجيكي× نادي بنفيكا البرتغالي

نادي ليفربول الإنجليزي× نادي ريال مدريد الإسباني

نادي إي سي ميلان الإيطالي× نادي توتنهام الإنجليزي

نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني× نادي نابولي الإيطالي

نادي بوروسيا دورتموند الألماني× نادي تشيلسي الإنجليزي

فريق إنتر ميلان الإيطالي× نادي بورتو البرتغالي

نادي باريس سان جيرمان الفرنسي× نادي بايرن ميونيخ الألماني





المصدر / فلسطين أون لاين