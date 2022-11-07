وزارة الأوقاف في غزة تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

الأوقاف تعلن عن 400 فرصة عمل بعقود تشغيل مؤقتة

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بقطاع غزة عن توفيرها 400 فرصة عمل على بند التشغيل المؤقت في مجالّي الشؤون الدينية (للذكور والإناث) ، و الخدمات المسجدية (للذكور فقط) .

أولاً: وظائف خدمات مسجدية

إعلان خارجي رقم (2/2022) لشغل الشواغر في قطاع المساجد- مهام خدمات مسجدية (ذكور)

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن الحاجة لشغل مهام خدمات مسجدية بنظام العقد وفقاً للآتي:

محددات التنافس لشغل مهام خدمات مسجدية:

- التنافس للعمل بعقد تشغيل مؤقت بقيمة 800 شيقل، شاملاً بدل المواصلات وأية علاوات أخرى.

- التنافس على شغل مهام خدمات مسجدية يكون على مستوى مساجد الحي، وفق جدول المساجد المرفق بالإعلان لكل محافظة، بما لا يتجاوز 700 متر عن موقع المسجد.

- شروط التنافس لشغل مهام خدمات مسجدية:

يشترط في المتقدمين الآتي:

- أن يكون فلسطينياً أو عربياً.

- أن لا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 50 عاماً.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون لائق صحياً، خالياً من الأمراض والإعاقات التي تمنعه من القيام بمهامه، بموجب مرجع طبي.

- أن يكون المتقدم من سكان الحي الذي يتبع له المسجد، ولا يبعد مكان سكنه عن المسجد 700 متر كحد أقصى.

- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة كحد أقصى.

- لديه القدرة على القيام بمهام النظافة والأذان، وكذلك رعاية المسجد في كل ما يتعلق بشؤونه.

- أن يكون للمتقدم خبرة في خدمة المساجد مشفوعة بإفادة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

- يفضل أن يكون المتقدم صاحب صوت ندي.

تقديم الطلبات:

إرسال المرفقات الورقية لدى مديرية الأوقاف في المحافظة وهي على النحو الآتي:

- صورة عن البطاقة الشخصية

- صورة عن الشهادات والمؤهلات المعتمدة الحاصل عليها المتقدم.

- مستند يثبت موقع السكن من جهة رسمية (البلدية- شركة الكهرباء، الخ).

- إفادة خبرة في خدمة المساجد من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية يتم الحصول عليها من مديريات الأوقاف في المحافظات، تتضمن: (مكان العمل، طبيعة العمل، وعدد سنوات الخبرة).

ثانياً : وظائف الشؤون الدينية

إعلان خارجي رقم (1/2022) لشغل الشواغر في قطاع المساجد- مهام شؤون دينية (ذكور واناث)

تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتعاون مع ديوان الموظفين العام عن الحاجة لشغل مهام شؤون دينية (للذكور والإناث) وفقاً للآتي

محددات التنافس لشغل مهام شؤون دينية:

- العمل سيكون بنظام عقد تشغيل مؤقت بقيمة 800 شيقل، شاملاً بدل المواصلات وأية علاوات أخرى.

- التنافس لدى (الذكور) يكون على مستوى مسجد الحي، وفق الجدول المرفق بالإعلان لكل محافظة، بما لا يتجاوز 700 متر عن موقع المسجد المعلن عنه.

- التنافس لدى (الإناث) يكون على مستوى مساجد المحليات، وفق الجدول المرفق بالإعلان لكل محافظة.

- شروط التنافس لشغل مهام شؤون دينية

يشترط في المتقدمين الآتي:

- أن يكون فلسطينياً أو عربياً.

- أن لا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يزيد عن 50 عاماً.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يكون لائق صحياً، خالياً من الأمراض والإعاقات التي تمنعه من القيام بمهامه، بموجب مرجع طبي.

- أن يكون المتقدمون (الذكور) من سكان الحي الذي يتبع له المسجد، ولا يبعد مكان سكنه عن المسجد 700 متر كحد أقصى، بينما تكون المتقدمات (الاناث) من سكان المحلية المعلن التنافس على شواغر مساجدها.

- أن يكون حاصلاً على دبلوم متوسط فأعلى في أحد التخصصات الشرعية.

- أن يمتلك الخبرة الكافية في مجالات (الإمامة، الخطابة، التحفيظ، الوعظ والارشاد، تدريس الدورات والقراءات القرآنية) حسب البرامج المعتمدة من الوزارة، أو ما يكلف به في مجال الاختصاص.

- أن يجيد قراءة وتجويد القرآن الكريم بالأحكام، حافظاً لـ (5) أجزاء من القرآن الكريم، وحاصلاً على دورة أحكام عليا.

- يفضل أن يكون المتقدمون (الذكور) من أصحاب الأصوات الندية.

- أن يكون على دراية كافية بالفقه، وعلى وجه الخصوص الأحكام المتعلقة بالعبادات.

- أن يتقن اللغة العربية قراءةً وكتابة.

تقديم الطلبات:

- إرسال المرفقات الورقية لدى مديرية الأوقاف في المحافظة المختصة، وهي على النحو الآتي:

1- السيرة الذاتية

2- صورة عن البطاقة الشخصية

3- صورة عن الشهادات والمؤهلات المعتمدة الحاصل عليها المتقدم.

4- شهادة حفظ 5 أجزاء من وزارة الأوقاف أو مؤسسة معتمدة لدى الوزارة.

5- شهادة أحكام عليا من وزارة الأوقاف أو مؤسسة معتمدة لدى الوزارة.

6- مستند يثبت موقع السكن من جهة رسمية (البلدية- شركة الكهرباء، الخ).

7- شهادة خبرة معتمدة من وزارة الأوقاف الدينية (يتم الحصول عليها من مديريات الأوقاف في المحافظات) أو جهة معتمدة لدى الوزارة، تتضمن (مكان العمل، طبيعة العمل، وعدد سنوات الخبرة)

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف من خلال الرابط التالي:

https://palwakf.ps/ar/apply-for-job

- التسجيل سيبدأ من تاريخ 6/نوفمبر/2022م وحتى 20/نوفمبر/2022م.