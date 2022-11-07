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الاحتلال يُحول أسيرة ثالثة للاعتقال الاداري

07 نوفمبر 2022 . الساعة 12:41 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حولت محكمة الاحتلال الأسيرة رغد الفني(24 عامًا)  من طولكرم بالضفة الغربية، إلى الاعتقال الإداري لمدة "6" أشهر، وهي معتقلة منذ 29 أكتوبر 2022.

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وبذلك يرتفع عدد الأسيرات المعتقلات إدارياً إلى 3 أسيرات، وهن: "بشرى الطويل، شروق البدن، رغد الفني".

يشار أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال قد بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر "30" أسيرة ، جميعهن موجودات في سجن الدامون، من بينهم الأسيرة المقدسية فدوى حمادة التي تعاني من استمرار عزلها في سجن الدامون مع الأسرى الجنائيين .

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الاعتقال الاداري #الأسيرة رغد الفني

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