المالية بغزة تصدر تنويهًا للطلبة من ذوي موظفي جمعية دار الأرقم

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم العام الدراسي 2023/2022، من مستحقات الموظفين لذويهم من طلبة جمعية دار الأرقم، من خلال موقع الوزارة الالكتروني، اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 2022/10/26 وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 2022/11/27 .

وبينت أن من يستفيد من المستحقات هم الابن والابنة فقط وأن التسجيل يكون للطالب المنتظم بالدراسة بحدود مبلغ 500 شيكل فقط.

ويتم التسجيل عبر الدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps، ومن ثم الدخول إلى (خدمات الجمهور _ نظام التسجيل الموحد _ تسديد الرسوم الجامعية).

المصدر / فلسطين أون لاين