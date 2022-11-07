الزراعة تحصر أضرار المزارعين المتضررين من قصف المغازي

بدأت طواقم وزارة الزراعة في غزة، حصر الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الأخير على منطقة المغازي وسط قطاع غزة.

ونفّذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بالمحافظة الوسطى جولة ميدانية تفقدية للمزارعين المتضررين جراء القصف الأخير على منطقة المغازي.

وسجّل طاقم من مهندسي الدائرة الأضرار التي لحقت بممتلكات المزارعين جراء القصف الإسرائيلي الذي طال أراضيهم الزراعية.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت فجر يوم الجمعة الموافق4-11-2022 حوالي 16 صاروخًا تجاه موقعٍ عسكري وأراضٍ محيطة به في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى.

وأسفر القصف عن وقوع أضرارٍ واسعة داخل الموقع وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من المُنشآت المدنية والصناعية والأراضي المحيطة بالموقع.

وتُفيدُ التحقيقات الميدانية وبعض الشهود أنّ طائرات الاستطلاع الإسرائيلية أطلقت ثلاثة صواريخ تجاه موقع لأحد الفصائل، في مخيم المغازي في المحافظة الوسطى.













المصدر / فلسطين أون لاين