"هنية" يُثمّن جهود الجزائر لإنجاح القمة العربية ويعلن التزام "حماس" بإعلان المصالحة

ثمّن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، جهود الجزائر الشقيقة لإنجاح القمة العربية الأخيرة، وذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة.

ووصف "هنية" الجهد الجزائري بـ"المخلص والدؤوب" الذي أدى إلى انعقادها بعد توقف لثلاثة أعوام والأداء المميز لرئاسة الجمهورية والدبلوماسية الجزائرية.

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وأشاد رئيس الحركة بنتائج القمة وإعلان الجزائر، خاصة فيما يتعلق بما حظيت به القضية الفلسطينية في القمة وما جاء في كلمات القادة من مواقف.

وأكد هنية خلال اتصاله، الالتزام بإعلان الجزائر للمّ الشمل الفلسطيني والجدية التامة في إنجاح هذه الجهود لتحقيق وحدة شعبنا.

وقال: إنّ "نجاح هذه الجهود الجزائرية على مختلف المستويات نابع من فهم عميق لطبيعة المشهد الإقليمي والدولي وما يتطلبه من خطوات للتعامل مع التحديات وتحقيق الإنجاز للأمة، وكذلك بما تحظى به الجزائر الشقيقة من مكانة بين الدول العربية وحركات المقاومة الفلسطينية".

ومن ناحيته، عبّر وزير الخارجية الجزائري عن ارتياحه لنجاح القمة والتفاهم الذي ساد أروقة القيادة والذي انعكس على مخرجات القمة وبيانها الختامي.

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ونبّه إلى الأهمية التي حملتها إعادة التأكيد على الالتزام العربي تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.

وتم الاتفاق بين رئيس "حماس" و الوزير على استمرار التشاور بشأن التطورات خاصة في ظلّ ملامح حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة.

المصدر / فلسطين أون لاين