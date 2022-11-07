مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا مستفزة

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته.

يشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

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وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

صور| مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/RiOa6oJcfE — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 7, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين