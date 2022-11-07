فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"هنية" يُثمّن جهود الجزائر لإنجاح القمة العربية ويعلن التزام "حماس" بإعلان المصالحة

المالية بغزة تعلن صرف رواتب المتقاعدين لشهر أكتوبر غدًا

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا مستفزة

الاحتلال يتوغل شرق البريج

المرور بغزة: 6 إصابات في 17 حادث سير خلال الـ 24 ساعة

"فاروق سلامة".. العريس الشهيد الذي تحنَّى بدمه

عقدة البديل أم عقدة الاحتكار؟!

هل المؤتمر الشعبي الفلسطيني بديل عن منظمة التحرير؟

الضفة ومقاومتها وحاضنتها بخير

غزة.. طالع أسعار الخضروات واللحوم اليوم الإثنين 7 نوفمبر

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدون طقوسًا مستفزة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
...
مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

اقرأ أيضًا: حماس تدعو للرباط الدائم في المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية، بأنّ عشرات المستوطنين اقتحموا "الأقصى" من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولاتٍ استفزازية في باحاته.

يشار إلى أنّ الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف (إجمالية).

اقرأ أيضًا: دعوات لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى والمشاركة في "الفجر العظيم"

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فسادًا.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اقتحام الأقصى #مستوطنون #طقوس تلمودية #طقوس #جماعات الهيكل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة