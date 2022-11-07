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بالفيديو قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شقيقين

07 نوفمبر 2022 . الساعة 06:29 بتوقيت القدس
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وائل ويوسف مشة، عقب مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة، وتخلل ذلك اشتباكات مسلحة مع المقاومين.
 

فيما دعا المقاومين الأهالي لضرورة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، حفاظًا على المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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