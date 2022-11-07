قوات الاحتلال تقتحم مخيم بلاطة وتعتقل شقيقين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، مخيم بلاطة للاجئين شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين وائل ويوسف مشة، عقب مداهمة منزلهما في مخيم بلاطة، وتخلل ذلك اشتباكات مسلحة مع المقاومين.



شاهد| جانب من الاشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس pic.twitter.com/sNFzB8mGgs — فلسطين أون لاين (@pl24online) November 7, 2022

فيما دعا المقاومين الأهالي لضرورة حذف تسجيلات كاميرات المراقبة، حفاظًا على المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين