المزين: وضع العميد محرج وظروف الفريق ستتحسن في هذه الحالة

مؤمن الكحلوت:

أكد الكابتن محمود المزين مدرب فريق نادي غزة الرياضي، أن وضع فريقه بات حرج للغاية، بعد مواصلة سلسلة الهزائم، جعلت الفريق في المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

ويمتلك العميد 5 نقاط فقط، من فوز واحد وتعادلين، بينما تلقى 6 هزائم، علما انه مصنف أضعف خط هجوم بتسجيله 3 أهداف فقط.

وقال المزين، أن فريقه سيقاتل لأخر جولة من أجل البقاء بين الكبار، مشيرا إلى أن الفريق يعيش ظروفا صعبة، بغياب عناصر بارزة عنه، وعدم وجود عناصر خبرة، وأن عدد كبير من اللاعبين لم يتخطوا العشرين عاما.

وأوضح المزين، أن وضع الفريق سيتحسن في مرحلة الإياب، مع استقدام لاعبين جدد، خاصة في الخط الهجومي، مطمئنا الجميع بإمكانية بقاء العميد بين الكبار.

وأضاف المزين، لم يظهر أي فريق في غزة بشخصية البطل، ومعظم الفريق متساوية، لكن بعض الأشياء الصغيرة هي من تصنع الفارق، لافتا إلى أنه كان يطمح للفوز على شباب وخدمات رفح، مستغلا اندفاعهم واستهتارهم، وكاد أن يحقق ذلك لكن أخطاء بسيطة كلفت فريقه الخسارة.

وبات فريق غزة الرياضي مهدد بالهبوط مرة أخرى للدرجة الأولى، في حال لم تتحسن نتائج الفريق خلال المباريات القادمة، وتحقيق الانتصارات.

المصدر / فلسطين أون لاين