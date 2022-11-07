الاحتلال يزعم إحباط عملية فدائية قرب سلفيت

زعمت القناة 14 العبرية أن أجهزة أمن الاحتلال، أحبطت عملية إطلاق نار كبيرة كان يخطط لها مسلح فلسطيني على أعتاب الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت القناة العبرية إن قوة خاصة صهيونية اعتقلت الإثنين الماضي ناشطًا عسكريًا في قرية كفر الديك قرب سلفيت وذلك بعد ورود معلومات حول نيته تنفيذ عملية كبيرة بإحدى المستوطنات القريبة من القرية.

وأوضحت القناة، أن المسلح كان يخطط لاقتحام إحدى المستوطنات وتنفيذ عملية إطلاق نار كبيرة داخلها مساء الإثنين الماضي، قبيل يوم واحد من إجراء الانتخابات الإسرائيلية.

المصدر / وكالات