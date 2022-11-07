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بالفيديو هدف كوميدي في دوري غزة

07 نوفمبر 2022 . الساعة 01:00 بتوقيت القدس
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لقطة من المباراة
غزة / مؤمن الكحلوت:

تلقى فريق نادي خدمات البريج خسارة ثقيلة من مُضيفه الأمل، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما أمس على ملعب خانيونس البلدي، ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري الدرجة الأولى.

وسُجل الهدف الرابع بطريقة كوميدية، بعدما حاول حارس البريج مجد أبو العمرين، لعب الكرة بطريقة استعراضية، ليستغل مهاجم الأمل تامر مكرم ذلك، ويخطف الكرة ويُسجلها في المرمى الخالي.

ووصل رصيد الأمل إلى 11 نقطة في المركز السابع "مؤقتاً"، أما البريج فتجمد رصيده عند 12 نقطة بالترتيب السادس "مؤقتاً".

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#دوري غزة #هدف كوميدي

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