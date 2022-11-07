تعرف على سبب اعتذار مؤسس "تويتر" لموظفيه

في رسالة مؤثرة، اعتذر جاك دورسي المؤسس المشارك لـ"تويتر"، لموظفي الشركة بعد يوم من تسريح نحو نصف العاملين بها.

وقال دورسي في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "الموظفون في تويتر في الماضي والحاضر أقوياء ومرنون.. سيجدون دائماً الطريق بصرف النظر عن مدى صعوبة اللحظة".

وأضاف دورسي: "أدرك أن الكثيرين غاضبون مني.. أتحمل المسؤولية عن الموقف الذي يمر به الجميع الآن.. لقد أسهمت في نمو حجم الشركة بسرعة كبيرة.. أعتذر عن ذلك".

كان دورسي قد شارك في تأسيس "تويتر" عام 2006، وتولى أعلى منصب قيادي في الشركة مرتين قبل استقالته من منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي.

وبعد استقالة دورسي، تولى باراغ أجراوال دفة القيادة في الشركة قبل أن يقيله إيلون ماسك الأسبوع الماضي.

موظفو "تويتر"

بلغ إجمالي عدد الموظفين لدى شركة "تويتر" ألفي شخص في 30 يونيو/ حزيران 2013، أي قبل فترة وجيزة من الاكتتاب العام للشركة.

فيما بلغ إجمالي الموظفين لديها مستوى 7500 موظف بحلول نهاية العام الماضي 2021.

وأعلن رئيس إدارة السلامة والنزاهة في "تويتر"، يوئيل روث، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي السبت 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن الشركة استغنت عن 50% من موظفيها، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه لم يطرأ أي تغيير على الآلية المتعلقة بالإشراف على المحتوى على منصة التواصل الاجتماعي.

كان الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم، إيلون ماسك -المالك الجديد لشركة تويتر- كتب الجمعة في تغريدة عبر حسابه على تويتر قائلا: فيما يتعلق بتخفيض القوى العاملة في الشركة، لا يوجد خيار عندما تخسر 4 ملايين دولار يومياً، وتم منح كل شخص غادر الشركة 3 أشهر مكافأة نهاية الخدمة، وهو مستوى أعلى بنحو 50% من المنصوص عليه قانونياً.

وفي حالة إن كانت تصريحات ماسك حول الخسائر اليومية صحيحة، فذلك يعني أن الشركة تتكبد خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً.

خسائر كبيرة في "تويتر"

رصدت شركة بيانات خاصة هجرة أكثر من مليون مستخدم لمنصة تويتر، احتجاجاً على ممارسات إيلون ماسك المستحوذ الجديد.

وأظهرت بيانات منصة "Bot Sentinel" التي تتعقب عدد الحسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر (Twitter) عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، أن المنصة فقدت أكثر من 1.3 مليون حساب منذ استحواذ إيلون ماسك على الشركة.

وبحسب بيانات المنصة الذكية فإن 900 ألف مستخدم اتجه لتعطيل حسابه على المنصة منذ استحواذ ماسك على الشركة، قبل 7 أيام، بينما تم تعليق 497 ألف حساب، على مدار الفترة من 27 أكتوبر/تشرين الأول وحتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، وفق سي إن بي سي.

كان ماسك قد استحوذ على منصة التدوينات القصيرة تويتر الأسبوع الماضي، مقابل 44 مليار دولار.

وخلال أيام من ملكيته للشركة، أثار ماسك جدلاً واسعاً عالمياً بشأن فرض رسوم على توثيق حسابات تويتر بقيمة 8 دولارات شهرياً، و5 دولارات مقابل تعديل التغريدات المنشورة، وجاء القرار الصادم مؤخراً بإعلانه تسريح 50% من موظفي تويتر، مقابل تعويض 3 أشهر، وهو أعلى 50% عن التعويض المنصوص عليه في القانون الأمريكي، بحسب ماسك.

وقال كريستوفر بوزي رئيس شركة Bot Sentinel إن الارتفاع في عدد الحسابات التي تم تعطيلها يرجع إلى انزعاج الناس من شراء ماسك لشركة تويتر، وأن تلك الخطوة هي بمثابة احتجاج من جانبهم.

المصدر / وكالات