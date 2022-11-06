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تأسيسُ نادٍ جديدٍ في غزة برئاسة رياضي مخضرم

06 نوفمبر 2022 . الساعة 22:45 بتوقيت القدس
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غزة/وائل الحلبي:

وافق المجلس الأعلى للشباب والرياضة على تسجيل نادٍ جديدٍ، والذي أعلن التجمع الرياضي عن تأسيسه وأتمَّ كافة الإجراءات القانونية لتسجيله في كافة الجهات المختصة. 

ويحمل النادي الجديد اسم "نادي الشعب الرياضي " والذي سيكون مقره في محافظة غزة.

ويترأّسُ الرياضي المخضرم فارس أبو شاويش مجلس إدارة النادي، وهشام الأقرع نائبًا للرئيس وحمدان الشوا أمينًا للسر وإبراهيم الفسيس أمينًا للصندوق وبعضوية كلًّا من موسى عياد، أحمد الطناني، محمد طافش، رامي ترزي، غسان القرمان، آيات شعبان، مرام أبو سعدة.

ويتبع التجمع الرياضي الديمقراطي للجبهة الشعبية وتمّ تأسيسه قبل عدة أعوام، باكورة أعماله بدأت بالمؤتمر الذي أُقيم قبل عامين للحدّ من الشغب في الملاعب .

وسيشهدُ النادي تأسيس عدة ألعاب رياضية للمشاركة في المسابقات الرسمية حال اعتماده من جانب الاتحادات الذي يرغب النادي المشاركة في ألعابها.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #رياضة #نادي الشعب الرياضي

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