سبب استبدال مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

تحدث كريستوف غالتييه، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سبب استبدال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في مباراة فريقه ضد لوريان، اليوم الأحد، نافيًّا تعرُّضه للإصابة قبل كأس العالم 2022.

وخرج مبابي في الدقيقة (85) من مباراة باريس سان جيرمان ولوريان، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي (2-1)، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي 2022-23.

وقال غالتييه في تصريحات عقب اللقاء نقلها موقع RMC Sport: "مبابي تعرَّض لإرهاق عضلي، وهو مرتبط بالمباريات المتتالية. كانت ظروف اللعب صعبةً، وخرج متعبًا من لقاء يوفنتوس في دوري الأبطال، وهذا التعب سببه جدول المباريات المزدحم".

المصدر / وكالات