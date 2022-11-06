فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الكشف عن إجراءات تهويدية خطيرة في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

أمن السلطة يفرج عن المعتقل السياسي قسام حمايل

سبب استبدال مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

جماهير غزة تُشيّع جثمان القائد القسامي علي عرفة

الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض يطلق برامجه التدريبيَّة لعام 2022-2023

محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على توتنهام وأرسنال يستعيد الصدارة

رغم قرار قضائي بالإفراج عنه.. أمن السلطة يماطل بإطلاق سراح المعتقل السياسي قسام حمايل

5 عمليات إطلاق نار.. 19 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

الاحتلال يقتحم قرية التواني بمسافر يطا

أولُ تصريحٍ للقيادي "الحاج" عقب تحرُّره من الاعتقال الإداري

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

سبب استبدال مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

06 نوفمبر 2022 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
...
سبب استبدال مبابي في مباراة باريس سان جيرمان ولوريان

تحدث كريستوف غالتييه، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن سبب استبدال الدولي الفرنسي كيليان مبابي، في مباراة فريقه ضد لوريان، اليوم الأحد، نافيًّا تعرُّضه للإصابة قبل كأس العالم 2022.

وخرج مبابي في الدقيقة (85) من مباراة باريس سان جيرمان ولوريان، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي (2-1)، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري الفرنسي 2022-23.

وقال غالتييه في تصريحات عقب اللقاء نقلها موقع RMC Sport: "مبابي تعرَّض لإرهاق عضلي، وهو مرتبط بالمباريات المتتالية. كانت ظروف اللعب صعبةً، وخرج متعبًا من لقاء يوفنتوس في دوري الأبطال، وهذا التعب سببه جدول المباريات المزدحم".

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان #مبابي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة