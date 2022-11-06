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الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض يطلق برامجه التدريبيَّة لعام 2022-2023

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الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض يطلق برامجه التدريبيَّة لعام 2022-2023

06 نوفمبر 2022 . الساعة 20:49 بتوقيت القدس
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أطلق الاتحاد الفلسطينيُّ لشركات الإقراض لتطوير قطاع الإقراض الصغير، فعاليات برامجه التدريبيَّة اليوم، التي ستستمرُّ حتى منتصف شهر فبراير لعام 2023، وذلك بالتعاون مع البنك الدوليّ، واستضافة الشركة الفلسطينيّة للإقراض والتنمية -فاتن.

جاء ذلك بعد عمليّة طويلة من فحص احتياج شركات الإقراض الصغير، البالغ عددها 9، وتنقيح الموضوعات وفحص أهميّة كل منها وترتيب أولويات كلّ شركة، مروراً باختيار المدربين وتطوير المواد والأساليب التدريبيّة لتجمع بين العمليّة والعلميّة والأنشطة التفاعليّة، وتصميم البرامج كاملةً لتناسب قطاع الإقراض الصغير.

وعبّر رئيس مجلس إدارة الاتحاد أنور الجيوسي عن أن تنوع البرامج التدريبيّة جاء ليغطي احتياج الدوائر المختلفة في شركات الإقراض (العمليات، والموارد البشرية، والتدقيق الداخليّ، والتحصيل، والماليّة وتكنولوجيّا المعلومات)، إذ من المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج 150 متدرباً/ موظفاً. 

يشار إلى أن البرامج التدريبيّة تتمحور حول موضوعات الممارسات السليمة في التحصيل من المقترضين، والتدقيق الداخليّ المبني على المخاطر، والتخطيط الماليّ للميزانيات باستخدام Microfin، والتحوّل الرقميّ، وآليات إدماج الموظفين وتقويمهم وتحفيزهم وقياس مستوى الرضا الوظيفيّ.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اقتصاد #إقراض #الاتحاد الفلسطيني لشركات الإقراض

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