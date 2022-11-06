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5 عمليات إطلاق نار.. 19 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

06 نوفمبر 2022 . الساعة 20:02 بتوقيت القدس
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مقاومون في الضفة الغربية (أرشيف)

تصاعدت عمليات المقاومة في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، ووقعت خمس عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنين.

وجرى إلقاء زجاجة حارقة صوب قوات الاحتلال، إلى جانب التصدي لثلاثة اعتداءات من المستوطنين.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى 10 نقاط متفرقة بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس، وبيت إجزا، وبيت دقو، والرام، بالقدس المحتلة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في قرية النبي صالح، والزجاجات الحارقة في المزرعة الشرقية برام الله.

كما أطلق مقاومون النار صوب جيش الاحتلال في قرية دير شرف بمدينة نابلس، وشهدت الساوية تصدٍّ للمستوطنين واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة.
 
وفي سلفيت تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في بلدة حارس، ووقعت مواجهات مع قوات الاحتلال في البلدة تخللها عملية إلقاء حجارة.

وشهد حاجز سالم العسكري بجنين عمليتي إطلاق نار في أوقات مختلفة، إضافة إلى عملية ثالثة قرب مستوطنة شاكيد.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في حوسان بمدينة بيت لحم، وباب الزاوية ومستوطنة كرمي تسور بالخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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