فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تصريح للقيادي "الحاج" عقب تحرره من الاعتقال الإداري

"شؤون العشائر" تُعالج 776 قضية خلال أكتوبر

الداخلية تعلن عن كشف جديد للمسافرين عبر معبر رفح البري

أجهزة السلطة تواصل حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية

الناشطة البرغوثي: دماء الشهداء هي وقود لثورة شعبنا واشتعال المقاومة بالضفة

خدمات رفح يعتلي صدارة الدوري الممتاز والتعادل يمنع شباب جباليا والهلال من الفوز

أنشيلوتي يكشف سبب غياب بنزيمة عن مباراة ريال مدريد وفايكانو

الاحتلال يعتقل فتيين من سلوان

الاحتلال يتنصَّل من "اتفاق"بشأن الأسير عدال موسى

الأوقاف بغزة تعلن عن 400  فرصة عمل

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الناشطة البرغوثي: دماء الشهداء هي وقود لثورة شعبنا واشتعال المقاومة بالضفة

06 نوفمبر 2022 . الساعة 18:02 بتوقيت القدس
...

قالت الناشطة فادية البرغوثي، إنّ كل ما يحدث من قِبل الاحتلال تجاه الفلسطيني، محاولات لإرهابه وإبعاده عن أرضه، مشيرةً إلى أنّ انتهاكات الاحتلال بحقّ شعبنا مستمرة وتزداد يومًا بعد يوم.

وأضافت البرغوثي أنّ "ما حدث بالأمس في المزرعة الشرقية من قِبل الاحتلال، عملية اغتيال مع سبق الإصرار والترصد"، مشددةً على أنّ دماء الشهداء هي وقود لثورة شعبنا الذي لن يتراجع عن تحرير أرضه.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أيّ خطوات من قِبل السلطة لحماية شعبنا من جبروت الاحتلال، منوهةً إلى أنّ المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد ضد الاحتلال وترهبه وتُقلّل من انتهاكاته بحقّ أبناء شعبنا.

ودعت البرغوثي إلى تكثيف المقاومة الشعبية ضد الاحتلال في كل أنحاء الضفة الغربية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنّ المقاومة المسلحة تتوسع يومًا بعد يوم في كل أنحاء الضفة الغربية.

يُذكر أنّ الشهيد مصعب محمد نفل (18 عامًا) ارتقى أمس، برصاص الاحتلال قرب بلدة سنجل شمال رام الله، وأكدت حركة حماس أنّ هذه الدماء السيالة في ربوع الوطن السليب، ستكون لعنة تطارد هذا المحتل في كلّ زقاق.

وتابعت: "لن يهدأ لشعبنا بال حتى يستعيد حقّ الشهداء ويثأر لدمائهم الزكية على طريق التحرير والعودة"، متوجهة بتحية المقاومة إلى شباب فلسطين وثوارها الأبطال، الذين يتصدون لاقتحامات  العدو الهمجية، ويقفون بوجه جرائمه الإرهابية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #فادية البرغوثي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة