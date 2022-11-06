خدمات رفح يعتلي صدارة الدوري الممتاز والتعادل يمنع شباب جباليا والهلال من الفوز

غزة/ وائل الحلبي:

اعتلى خدمات رفح صدارة ترتيب الدوري الممتاز بفوزه الصعب على غزة الرياضي في ختام الجولة التاسعة، فيما تعادل شباب جباليا وضيفه الهلال، وتمكن الأمل من العودة لسكة الانتصارات أمام خدمات البريج في الدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

غزة الرياضي × خدمات رفح

حقق فريق خدمات رفح انتصاراً ثميناً بهدف دون رد على مضيفه غزة الرياضي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين، ليرفع خدمات رفح رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول وتجمد رصيد غزة الرياضي عند 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

سجل هدف خدمات رفح الوحيد محمد الجرمي في الدقيقة (20).

وعلى ملعب بيت حانون حسم التعادل الايجابي بثلاثة أهداف لمثلها لقاء فريقا شباب جباليا والهلال، ليرفع شباب جباليا رصيده إلى 12 في المركز السادس ويرفع الهلال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

سجل ثلاثية الثوار محمد الملفوح في الدقيقة (29) وأدهم خطاب هدفين (34) و (45)، وسجل للهلال محمد خليفة هدفين (15) و (69)، محمد عبيد في الدقيقة (42).

دوري الدرجة الأولى

الأمل × خدمات البريج

حقق الأمل فوزاً كبيراً بأربعة أهداف لهدف على ضيفه خدمات البريج، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب خانيونس،ليرفع الأمل رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد البريج عند 12 نقطة في المركز السادس.

سجل للأمل ساهر أبو ظاهر في الدقيقة (5)، تامر مكرم ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (68 و 72 و 87)، وسجل للبريج أحمد الكرنز في الدقيقة (56).

دوري الدرجة الثانية

حقق جماعي رفح فوزا صعبا بهدفين دون رد على ضيفه اتحاد دير البلح، في مباراة أقيمت على ملعب رفح، ليرفع الجماعي رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس ويتجمد رصيد اتحاد الدير عند 15 نقطة في المركز الثالث.

سجل ثنائية الجماعي ابراهيم موسى في الدقيقة (48) ادهم المغاري في الدقيقة (57).