بطاقة منتخب الدنمارك المشارك في مونديال قطر

بطاقة منتخب الدنمارك

كأس العالم: المشاركة السادسة

أفضل نتيجة: ربع نهائي 1998

كأس أوروبا: 9 مشاركات

أفضل نتيجة: بطل 1992

تصنيف فيفا: 10

اللقب: دي رود هفيد (الأحمر والأبيض)، دانيش دايناميت

رئيس الاتحاد: يسبر مولر

اللاعبون المرخصون: 310 آلاف

أبرز الأندية: أف سي كوبنهاغن، بروندبي، أف سي ميدتيلاند

التأهل: تصدرت المجموعة السادسة في التصفيات الأوروبية

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- المدرب: عُيّن كاسبر هيولماند (50 عاماً) في 2020، بدلاً من النروجي أغي هاريدي المنتهي عقده. درّب هيولماند في ألمانيا في 2014-2015، وحلّ بدلاً من توماس توخل في ماينتس دون أن يكمل موسمه الأول. بعد مشوار ثان مع نوردسيالاند، قاد الدنمارك إلى نصف نهائي كاس أوروبا 2020، عندما تعرض نجم الفريق كريستيان إريكسن لأزمة قلبية خطيرة.

- تصريح: "أخلاقيات العمل حاضرة ولدينا رغبة بالتطوّر على صعيد اللعب الجماعي. يمكننا أن نكون جيدين إذا ضحّينا". المدرب كاسبر هيولماند بعد عودة نجم الوسط كريستيان إريكسن.

- النجم: كريستيان إريكسن هو "الملك" المتواضع لتشكيلة الدنمارك. عاد إلى الملاعب بعد توقف 8 أشهر بسبب سكتة قلبية أذهلت عالم المستديرة خلال كأس أوروبا الأخيرة. رفعت عودته معنويات الدنمارك الباحثة عن تكرار مشوارها الأخير في كأس أوروبا، عندما بلغت نصف النهائي وخسرت بصعوبة أمام إنجلترا بعد التمديد. تم تزويده بجهاز تنظيم ضربات القلب، وتشكّل عودته إلى الملاعب شبه معجزة.

- التشكيلة المثالية: شمايكل - كاير، أندرسن، كريستنسن، مايهلي - هويبيرغ، ديلايني، إريكسن - سكوف أولسن، دولبرغ، دامسغارد.

المصدر / فلسطين أون لاين