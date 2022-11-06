"الأشغال" تحدد موعد تسليم المدن والشقق المصرية في قطاع غزة

محمد إسماعيل

كشف مدير عام الإعمار وزارة الأشغال العامة والإسكان محمد عبود، عن موعد تسليم المدن والشقق المصرية في القطاع.

وصرح "عبود" في تصريحات صحيفة، يوم الثلاثاء، أن الموعد المحدد لتسليم المدن والشقق المصرية للجهات الحكومية والمختصة في القطاع نهاية عام 2023.

وحددت اللجنة المصرية لإعادة الإعمار بالقطاع، بناء 3 مدن في عدة مناطق من القطاع، أكبرها في منطقة الزهراء جنوب القطاع، والمدينة الثانية في منطقة الكرامة شمال القطاع والمدينة المصرية الثالثة في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع.



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الشقق المصرية بغزة

تقدر وفق "الوزارة" عدد الشقق المصرية المنوي تسليمها للجهات الرسمية في القطاع في نهاية العام القادم، حوالي 3500 شقة سكينة، وتبلغ مساحة كل شقة 120 متر مربع.

وأكد أن الجهات الحكومية بغزة، تبحث مع اللجنة المصرية، طبيعة آلية الاستفادة من الشقق المصرية.

رابط التسجيل للشقق المصرية بغزة

كشف "عبود" أيضا، بأنه الجهات المختصة بالقطاع، ستعلن موعد فتح رابط التسجيل للشقق المصرية في المدن الثلاث، نهاية عام 2022م.

كما وقال أن الوزارة، ستحدد شروط ومعايير الاستفادة من الشقق السكنية المصرية في المدن الزهراء والكرامة وبيت لاهيا.

ولفت إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار الأسرة المهدمة بيتهم في الحرب الأخيرة وأصحاب الدخل المتوسط وكذلك بعض من مستفيدي الشؤون الاجتماعية.

المصدر / فلسطين أون لاين