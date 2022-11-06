يشارك في مونديال 2022.. بطاقة منتخب تونس

بطاقة منتخب تونس

كأس العالم: المشاركة السادسة

أفضل نتيجة: الدور الأول

كأس إفريقيا: 20 مشاركة

أفضل نتيجة: بطل 2004

تصنيف فيفا: 30

اللقب: نسور قرطاج

رئيس الاتحاد: وديع الجريء

اللاعبون المرخصون: 35 ألفاً

أبرز الأندية: الترجي، الإفريقي، النجم الساحلي

التأهل: فازت على مالي في الدور الفاصل ضمن تصفيات إفريقيا (1-0 و0-0)

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- المدرب: بعد مشوار متواضع، اشرف خلاله على أندية محلية وخليجية لم تتضمن الثلاثة الكبار (الترجي والافريقي والنجم الساحلي) وصل جلال القادري (50 عاماً) إلى المنتخب التونسي. كان المساعد الثاني لمنذر الكبيّر قبل سنة ثم المساعد الأول في كأس أمم إفريقيا. ورث المنصب بعد الخسارة ضد بوركينا فاسو 0-1 في ربع نهائي أمم إفريقيا، وقاد نسور قرطاج إلى نهائيات المونديال بالتغلب على مالي. كان خطاب ابن توزر مؤثراً قبل مباراة مالي في باماكو "لستم لاعبين، أنتم جنود. 12 مليون تونسي ينتظرون الفوز".

- تصريح: "نحن مدركون لجودة مجموعتنا، لن نخاطر بالاستخفاف بخصومنا ونعرف اننا لسنا مرشحين، لكن في البطولة كل الأمور ممكنة، وسنحاول خلق المفاجأة. حصل بعض اللاعبين على الخبرة وستكون مشاركتهم الثانية في المونديال.

- النجم: بعمر الحادية والثلاثين، يملك وهبي الخزري خبرة كبيرة، كان أفضل لاعب مع تونس في مونديال 2018، مع هدفين وتمريرتين حاسمتين، وساهم في منح تونس، بتخطيها بنما 2-1، فوزها الثاني في المونديال بعد الأول على المكسيك 3-1 في 1978.

- التشكيلة المثالية: بن سعيد - دراغر، برون، الطالبي، كعيب - خاوي، السخيري، العيدوني - الخزري، السليتي، المساكني.

المصدر / فلسطين أون لاين