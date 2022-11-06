فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

يشارك في مونديال 2022.. بطاقة منتخب تونس

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد مصعب نفل برام الله

المعلّمون في الضفة غاضبون ويهدّدون بالإضراب

والد المطارد مصعب اشتية يزور ابنه في سجن أريحا.. وهذا ما رآه

صوالحة: 400 دولار ستصرف للمعتمرين الذين أحرقت حقائبهم

مجهول يقوم بطعن شاب في نيويورك.. وتصرف غير متوقع من الشرطة!

تحطم طائرة ركاب فوق بحيرة فيكتوريا على متنها 49 راكبا

مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. هذه بطاقة منتخب أستراليا

"حماس" تنعى الشهيد نفل وتؤكد مواصلة المقاومة حتى التحرير

مطلوب مندوبين توصيل للعمل في شركة للخدمات اللوجستية بمدينة غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

لتراجع حكومة اشتية عن التزامات نسبة الصرف

تقرير المعلّمون في الضفة غاضبون ويهدّدون بالإضراب

06 نوفمبر 2022 . الساعة 12:07 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية
رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

كشف مصدر في الحراك الموحد للمعلمين، عن وجود قرار بالعودة إلى الإضراب في مدارس الضفة الغربية والتصعيد ضد وزارة التربية والتعليم وحكومة محمد اشتية، بسبب عدم التزامها بنود الاتفاق مع المعلمين حول العديد من القضايا.

وأكد المصدر لصحيفة "فلسطين" طالبا عدم كشف هويته، أن هناك غضبًا عارمًا بصفوف المعلمين بسبب تقليص نسبة صرف رواتب المعلمين ومستحقاتهم من قبل وزارة المالية برام الله.

اقرأ أيضاً: المعلّمون والممرّضون يواصلون حراكهم بالضفة

وقال المصدر: "كان المعلم يحصل على راتب كامل تم تقليصه إلى 70%. وبعد الإضراب السابق تم التوافق على صرف 80% من الراتب مع كامل المستحقات الأخرى لمتأخرات الرواتب، ولكن وزارة المالية لم تلتزم وأعلنت أن الراتب سيكون 80% +6% فقط من المستحقات".

وأضاف: "بهذا القرار تراجعت الحكومة عن تعهداتها السابقة تجاه المعلمين، والمتمثلة بصرف العلاوات المتفق عليها، وصرف رواتب بنسبة جيدة، تزامنًا مع غلاء المعيشة الذي تشهده الضفة الغربية".

وأوضح أن المعلمين جمّدوا خطواتهم الاحتجاجية في بداية العام الدراسي الحالي، بناءً على وعودات حكومية بتحسين نسبة الصرف وتنفيذ بقية مطالبهم المتعلقة بإجراء انتخابات للاتحاد وتشكيل نقابة.

اقرأ أيضاً: بعد مرسوم "الحريات العامة".. المعلمون المفصولون يطالبون بإنصافهم

وعبّر المصدر عن عدم ثقة المعلمين بحكومة اشتية، وقال إنهم "يعلمون بأنها تريد كسب الوقت، وتعمل على تضليلهم من خلال التلاعب بالاتفاقيات التي توقعها معهم بعد كل إضراب".

وأشار إلى أن أبرز المطالب هي صرف غلاء المعيشة المتوقف منذ عام 2013، وعلاوة الزوجة والأبناء، والمستحقات، والتزام صرف الرواتب في مواعيدها.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حكومة اشتية #نسبة الصرف #الإضراب  #المعلمون في الضفة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة