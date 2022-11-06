والد المطارد مصعب اشتية يزور ابنه في سجن أريحا.. وهذا ما رآه

نابلس- غزة / صفاء عاشور:

زار عاكف اشتية والد المطارد للاحتلال الإسرائيلي المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة مصعب اشتية، في سجن أريحا، والمشهور باسم "مسلخ أريحا"، والمعتقل منذ 48 يومًا.

ووفق شهادة والد المطارد لـ"فلسطين أون لاين"، فإن زيارته لابنه المطارد مصعب، زادت من قلقه، في ظل ما رآه ولامسه على صحته.

وقال: "الوضع الصحي لمصعب متدهور بشكل كبير في ظل استمرار اعتقاله دون وجه حق، وهذا التدهور يزيد من قلقنا عليه"، لافتاً إلى أن ابنه مصاب بمرض الضغط ويعاني من تضخم في الغدة الدرقية ويحتاج كل يوم إلى 7 حبات من الأدوية.

ووفق شهادته أيضا، فإن جهاز الأمن الوقائي كان يضع ابنه في غرفة لوحده معزولاً عن باقي السجناء ولكن منذ فترة قصيرة انضم إليه سجين آخر.

وذكر أن "مصعب" يمنع عليه امتلاك أي وسيلة تواصل مع العالم الخارجي.

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وبيّن اشتيه أن محامي العائلة رفع طلبًا للمحكمة العليا للنظر في قضية مصعب إلا أنه يتم المماطلة لتحقيق هذا الأمر، منبهاً إلى أنه لا يعوّل على قرارات المحاكم فيما يتعلق بابنه لأن الكلمة الأولى والأخيرة هي للأجهزة الأمنية.

وحول المشاركة في اعتصامات أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ذكر أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لا تكترث بمثل هذه الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، وأنها تضرب بعرض الحائط كل القوانين الفلسطينية والدولية.

وأفاد اشتيه أنه في الفترة الأخيرة سمح له بزيارة ابنه مصعب يوم السبت من كل أسبوع، مؤكدًا أن استمرار احتجاز ابنه بشكل غير قانوني سيزيد من تدهور صحته.

وكانت أجهزة أمن السلطة اعتقلت مصعب اشتية "30 عاماً" وهو أسير محرر في الـ19 من شهر سبتمبر الماضي بعد الاعتداء عليه، برفقة المطارد عميد طبيلة، ما أشعل حالة غضب في صفوف الفلسطينيين أدّت إلى مواجهات عنيفة في مدينة نابلس.