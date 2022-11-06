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بالفيديو مجهول يقوم بطعن شاب في نيويورك.. وتصرف غير متوقع من الشرطة!

06 نوفمبر 2022 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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صورة من حادثة الطعن

كشف مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة في نيويورك عن قيام شاب بطعن آخر داخل سوبر ماركت، وفر هاربا إلى الخارج.

وعلى الفور قام الشاب المعتدى عليه بإخراج مسدس كان معه وحاول ملاحقة الشاب الذي اعتدى عليه، ولكن وصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الواقعة، فنجح المعتدي من الهروب سريعاً.

وحاول رجال الأمن إيقاف الشاب المطعون الذي يحمل مسدسا، وعندما رفض تسليم نفسه وإلقاء المسدس، أطلقوا النار عليه، ولقي حتفه في وقت لاحق بالمستشفى.

 

 

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
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