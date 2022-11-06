مجهول يقوم بطعن شاب في نيويورك.. وتصرف غير متوقع من الشرطة!

كشف مقطع فيديو صورته كاميرات المراقبة في نيويورك عن قيام شاب بطعن آخر داخل سوبر ماركت، وفر هاربا إلى الخارج.

وعلى الفور قام الشاب المعتدى عليه بإخراج مسدس كان معه وحاول ملاحقة الشاب الذي اعتدى عليه، ولكن وصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الواقعة، فنجح المعتدي من الهروب سريعاً.

في أمريكا:



شخص هاجم رجل بسكين طعنه ثم هرب، المطعون كان يحمل مسدس، الشرطة وهي تُشاهد الموقف قامت بإطلاق النار على المطعون وفْتله، بينما الذي طعنه هرب.



pic.twitter.com/WKS5T1as2Q — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 6, 2022

وحاول رجال الأمن إيقاف الشاب المطعون الذي يحمل مسدسا، وعندما رفض تسليم نفسه وإلقاء المسدس، أطلقوا النار عليه، ولقي حتفه في وقت لاحق بالمستشفى.

المصدر / وكالات