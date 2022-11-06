صوالحة: 400 دولار ستصرف للمعتمرين الذين أحرقت حقائبهم

غزة/ جمال غيث:

أعلن المدير العام لدائرة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، عادل صوالحة، عن صرف تعويضات تبلغ 400 دولار أمريكي نهاية الشهر الجاري، لكل معتمر من المعتمرين الذين أحرقت حقائبهم في مدينة العريش نتيجة ماس كهربائي.

وذكر صوالحة في تصريحات لصحيفة "فلسطين"، أنه تم الاتفاق في لجنة الحج بوزارة الأوقاف مع كل الأطراف سواء الشركات أو الخطوط الجوية المصرية، على تعويض المعتمرين المتضررين بـ 400 دولار، ستصرف لهم من خلال شيكات عبر البنوك.

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وأضاف صوالحة: "المبلغ قد لا يكون مناسبًا لبعض المتضررين؛ لأن بعض الحقائب كانت تحتوي على هدايا ثمينة ولكن هذه المبالغ التي استطعنا تحصيلها".

وكانت السلطات المصرية، أعلنت في أبريل الماضي، أن حقائب مئات الفلسطينيين العائدين إلى القطاع، بعد أدائهم مناسك العمرة قد احترقت في مدينة العريش نتيجة ماس كهربائي تسبب في حريق شاحنة كانت تحمل الحقائب.

وبشأن انطلاق أولى رحلات العمرة من القطاع، قال المدير العام للحج والعمرة: إن أولى الرحلات للمعتمرين ستنطلق من القطاع في الـ 14 من نوفمبر الحالي، بواقع رحلتين شهريًا، وعلى متن كل رحلة 600 معتمر.

وبين صوالحة، أنه تم استكمال كافة الترتيبات لسفر المعتمرين بالتنسيق مع الشركات الناقلة لهم، وسفارة السلطة الفلسطينية بالقاهرة لاستكمال كافة الترتيبات المتعلقة بتفييز الجوازات بالقنصلية السعودية.

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وعن تكلفة رحلة العمرة، بين الصوالحة، أن الأسعار ستكون تنافسية بين شركات الحج والعمرة من خلال تقديم برامجها للجنة الحج بالوزارة من أجل اعتمادها، مشيرًا إلى أن الشركات ستعلن عن برامجها ليطلع عليها الراغبون بأداء العمرة واختيار ما يتناسب معهم.