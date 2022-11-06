فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحطم طائرة ركاب فوق بحيرة فيكتوريا على متنها 49 راكبا

مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. هذه بطاقة منتخب أستراليا

"حماس" تنعى الشهيد نفل وتؤكد مواصلة المقاومة حتى التحرير

مطلوب مندوبين توصيل للعمل في شركة للخدمات اللوجستية بمدينة غزة

الذهب يرتفع بقوة بفعل انخفاض الدولار

أربعة أسرى يدخلون سنوات جديدة في سجون الاحتلال

محمد مرداوي.. رطوبة السجن تأكل رئتيه والفقد يؤلمه

تعرّف إلى تفاصيل المنخفض الجوي القادم ونصيب غزة منه

4 عمليات إطلاق نار بالضفة استهدفت الاحتلال ليلة وفجر الأحد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشدّدة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

تحطم طائرة ركاب فوق بحيرة فيكتوريا على متنها 49 راكبا

06 نوفمبر 2022 . الساعة 11:37 بتوقيت القدس
...
الطائرة التي تحطمت فوق بحيرة فيكتوريا

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "بريسيزن آير"، الأحد، فوق بحيرة فيكتوريا، عند اقترابها من مطار مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة التنزانية، أن الأحوال الجوية "تسببت في تحطم الطائرة"، صباح الأحد، وأشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث.

وكانت الطائرة متجهة من مدينة دار السلام إلى مدينة موانزا عبر بوكوبا.

وتحطمت الطائرة فوق بحيرة فيكتوريا الساعة (10:50 صباحًا) بالتوقيت المحلي (07:50 بتوقيت غرينيتش)، قبل الهبوط المقرر في مطار بوكوبا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطائرة كان على متنها 53 شخصًا بينهم 49 راكبًا.

من جهته، قال وليام موامبنغال، قائد شرطة بوكوبا، من موقع التحطم، إنه لا توجد أرقام مؤكدة حتى الآن بشأن عدد الضحايا أو الركاب.

وكانت تقارير إخبارية، رصدت صورا تظهر الطائرة "غارقة" في بحيرة فيكتوريا.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#تحطم طائرة #تحطم طائرة ركاب فوق بحيرة فيكتوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة