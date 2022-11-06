تحطم طائرة ركاب فوق بحيرة فيكتوريا على متنها 49 راكبا

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة "بريسيزن آير"، الأحد، فوق بحيرة فيكتوريا، عند اقترابها من مطار مدينة بوكوبا شمال غربي تنزانيا.

وذكرت هيئة الإذاعة التنزانية، أن الأحوال الجوية "تسببت في تحطم الطائرة"، صباح الأحد، وأشارت إلى بدء عمليات الإنقاذ والبحث.

وكانت الطائرة متجهة من مدينة دار السلام إلى مدينة موانزا عبر بوكوبا.

وتحطمت الطائرة فوق بحيرة فيكتوريا الساعة (10:50 صباحًا) بالتوقيت المحلي (07:50 بتوقيت غرينيتش)، قبل الهبوط المقرر في مطار بوكوبا.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الطائرة كان على متنها 53 شخصًا بينهم 49 راكبًا.

من جهته، قال وليام موامبنغال، قائد شرطة بوكوبا، من موقع التحطم، إنه لا توجد أرقام مؤكدة حتى الآن بشأن عدد الضحايا أو الركاب.

وكانت تقارير إخبارية، رصدت صورا تظهر الطائرة "غارقة" في بحيرة فيكتوريا.

المصدر / وكالات