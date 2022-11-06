مع قرب مشاركته في مونديال قطر.. هذه بطاقة منتخب أستراليا

بطاقة منتخب أستراليا

كأس العالم: المشاركة السادسة

أفضل نتيجة: ثمن نهائي 2006

كأس أوقيانيا: بطل 1980 و1996 و2000 و2004

كأس آسيا: بطل 2015

تصنيف فيفا: 38

اللقب: سوكروز

رئيس الاتحاد: كريس نيكو

أبرز الأندية: سيدني أف سي، ملبورن فيكتوري، بريزبين رور، ملبورن سيتي

التأهل: حلت ثالثة في مجموعتها ضمن الدور الثالث في التصفيات الآسيوية وراء السعودية واليابان، ثم تغلبت على البيرو بركلات الترجيح 5-4 (0-0) في ملحق دولي.

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- المدرب: عُيّن غراهام أرنولد في 2018 بعد رحيل الهولندي برت فان مارفيك اثر كأس العالم الأخيرة. كان مساعداً في الجهاز الفني للمنتخب وعمل إلى جانب الهولندي غوس هيدينك خلال مونديال 2006 عندما بلغت أستراليا ثمن النهائي للمرة الوحيدة في تاريخها. تعرّض ابن الـ59 عاماً استراتيجيته لانتقادات وكان قريباً من الاقالة بعد فشله بالتأهل المباشر إلى مونديال قطر.

- تصريح: "عرفنا ان البطولة مرتبطة بمعاناة العمال المهاجرين وعائلاتهم، ولا يمكن تجاهل هذا الأمر (...) باعتبارها الرياضة الاكثر تنوعاً وشمولية في بلدنا، نعتقد انه على الجميع أن يشعروا بالأمان والحرية بأن يكونوا على طبيعتهم" لاعبو منتخب أستراليا في مقطع فيديو نهاية تشرين الاول/اكتوبر، عندما اصبحوا اول فريق مشارك ينتقد صراحة سياسة قطر حيال حقوق الانسان.

- النجم: لا شك بأن آرون موي (32 عاماً) هو اللاعب الأهم، إذ يمسك خط الوسط ويجلب خبرته. مرّ لاعب سلتيك الاسكتلندي مع برايتون وهادرسفيلد الإنجليزيين.

التشكيلة المثالية: راين - أتكينسون، ساينزبيري، رولز، بهيتش - موي، بويل، هروستيتش، إيرفاين، مابيل – ديوك.

المصدر / فلسطين أون لاين