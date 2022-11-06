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"حماس" تنعى الشهيد نفل وتؤكد مواصلة المقاومة حتى التحرير

06 نوفمبر 2022 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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الشهيد مصعب نفل - أرشيف

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، الشهيد مصعب محمد محمود نفل (18 عامًا)، والذي ارتقى بنيران الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت، قرب بلدة سنجل شمال رام الله بالضفة الغربية.

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وقالت الحركة في تصريح صحفي:" إنّ هذه الدماء السيّالة في ربوع الوطن السليب ستكون لعنةً تطارد هذا المحتل في كل زقاق"، مشددة على أنها لن يهدأ لشعبنا بالٌ حتى يستعيد حقّ الشهداء ويثأر لدمائهم الزكية على طريق التحرير والعودة.

وتقدمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه، متوجهة بتحية المقاومة إلى شباب فلسطين وثوارها الأبطال، الذين يتصدون لاقتحامات العدو الهمجية، ويقفون بوجه جرائمه الإرهابية، داعية لعدم تفويت أي فرصة لاستهداف جنود العدو والتربص بالمستوطنين الذين يعربدون في أرضنا المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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