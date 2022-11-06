مطلوب مندوبين توصيل للعمل في شركة للخدمات اللوجستية بمدينة غزة

شركة علاء الدين للخدمات اللوجستية، تسعى لأن تكون رائدة في سوق الخدمات اللوجستية بتوفير أعلى جودة من الخدمات للشركات والأفراد بأقل التكاليف.

تثمن شركة علاء الدين دور العاملين لديها وأهمية الاستثمار في تطوير قدراتهم لأعلى الدرجات وذلك من خلال توفير ما يلي:

1. راتب شهري ثابت مع وجود حقوق للموظفين.

2. برنامج تدريب على رأس العمل.

3. برنامج تدريب ما قبل العمل.

4. اجازات سنوية ومكافآت حسب الأداء والانتاجية.

شركة علاء الدين شرعت في رحلة الاستقطاب والتوظيف لمندوبين التوصيل بنظام الراتب الشهري على ان يتوافر في المتقدم ما يلي:

- لبق وحسن المظهر.

- طموح ويسعى لتطوير قدراته وامكانياته.

- حاصل على شهادة علمية - ثانوية عامة حد ادنى.

- يمتلك دراجة نارية.

- خبرة سابقة في مجال التوصيل ان وجد.

- قادر على العمل تحت ضغط وحسب الحاجة لمدة 9 ساعات.

- قادر على العمل ضمن الفريق.

- مستعد للالتزام ببرنامج تدريب ما قبل العمل وعلى رأس العمل.

طريقة التسجيل

- على من يتوافر فيه المواصفات السابقة الاسراع في تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/DV3E844fVMzJNWcu7

- عنوان الشركة : غزة، الكتيبة، عمارة التضامن للتأمين، الطابق الثاني