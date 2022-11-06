الذهب يرتفع بقوة بفعل انخفاض الدولار

قال تقرير اقتصادي متخصص إن سعر الذهب ارتفع «بقوة» إلى 1681 دولاراً أميركياً للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، بعد النتائج الإيجابية التي أظهرها تقرير الوظائف الشهري وانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف التقرير الصادر اليوم الأحد، أن الذهب استفاد من عدة عوامل أهمها الانخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة بنحو 1.5 بالمائة وهبوط عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وأوضح أن سوق العمل الأميركي أعطى مؤشرات إيجابية بعد ارتفاع معدل التوظيف بمقدار 261 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، مما يعزز موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأميركي» لمتابعة خططه المشددة في مكافحة التضخم من خلال رفع الفائدة.

اقرأ أيضا: الذهب يسجل مكاسب أسبوعية بهذه النسبة

وذكر أن معدل البطالة انخفض ليسجل 3.5 في المائة مخالفاً للتوقعات ما يشير إلى أن السياسة النقدية الأميركية تدخل مرحلة جديدة قد تطلب زيادات أقل لمعدلات الفائدة.

وبيّن أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي يسعون لاكتشاف النقطة النهائية للفائدة والكافية للسيطرة على التضخم «وكل هذه التطورات تؤثر بشكل إيجابي على أسعار الذهب عالمياً».

وأفاد بأن العقود الآجلة للذهب - تسليم شهر ديسمبر - ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة ما يعادل 70 دولارا أميركياً للأونصة بنهاية إغلاقات الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أن أسواق المعادن الثمينة لا تزال تترقب تطورات الأحداث الجيوسياسية في الأزمة الأوكرانية والتهديدات الكورية الشمالية لجارتها الجنوبية لما لها من تأثيرات على سعر المعدن الأصفر.

المصدر / وكالات