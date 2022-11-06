تعرّف إلى تفاصيل المنخفض الجوي القادم ونصيب غزة منه

رام الله- غزة/ محمد حجازي:

كشف مدير الأرصاد الجوية الفلسطينية، يوسف أبو أسعد، تفاصيل المنخفض الجوي الذي من المتوقع وصوله إلى فلسطين خلال اليومين القادمين.

وقال أبو أسعد، في تصريح خاص لـ"فلسطين أون لاين"، إن المؤشرات تظهر اقتراب منخفض جوي إلى فلسطين مساء غدٍ الإثنين ويستمر إلى الثلاثاء، لافتًا إلى أنه يُعدّ المنخفض الأول لهذا الموسم.

وعن تفاصيل الحالة الجوية لهذا الأسبوع بيّن أبو أسعد، أنّ اليوم الأحد يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صافٍ ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدّلها بحوالي 4 درجات، الرياح شرقية غربية خفيفة إلى معتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدًا الإثنين، تكون الأجواء غائمة جزئيًا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة بحيث تصبح أقل من معدلاتها بحوالي 4 درجات مئوية، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة في ساعات الليل.

وتوقّع أبو أسعد، وصول المنخفض ليؤثّر على كامل الأراضي الفلسطينية الثلاثاء القادم، وتكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها وسقوط أمطار على معظم الأراضي، وتكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة مع هبّات قوية أحيانًا.

وأضـاف أبو أسعد، أنه من المتوقع تراجع المنخفض الجوي، بحيث يكون الجو غائمًا جزئيًا، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات المساء.

وعن نصيب قطاع غزة من الأمطار فتوقّع سقوط أمطار على معظم البلاد بما فيها قطاع غزة.

ووجّه نصائح وإرشادات مهمة للسائقين بضرورة الحيطة والحذر والانتباه للطريق بشكل جيد، وعدم السرعة وخاصة على المفترقات، خشية انزلاق المركبات.

ودعا أبو أسعد، المزارعين بضرورة الحذر الشديد خاصة في المناطق الشرقية نظرًا لسرعة الرياح المتوقعة.