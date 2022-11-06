4 عمليات إطلاق نار بالضفة استهدفت الاحتلال ليلة وفجر الأحد

استهدف مقاومون، الليلة وفجر اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال قرب مستوطنة "شاكيد" جنوب غرب مدينة جنين، وصوب القوات المتمركزة على حاجز سالم العسكري.

وفي رام الله، استهدف المقاومون بإطلاق النار والعبوات محلية الصنع برجًا عسكريًا قرب قرية النبي صالح شمال غرب المدينة.

وفي مدينة نابلس، أطلق مقاومون النار نحو قوة من جيش الاحتلال قرب دير شرف شمال غرب المدينة، قبل أن ينسحبوا بسلام.

وشهدت الضفة الغربية والقدس تصاعدا ملحوظا ونوعيا في أعمال المقاومة خلال شهر أكتوبر /تشرين الأول الماضي.

وسجل مركز معلومات فلسطين -معطى- 1999 عملا مقاوماً، أسفرت عن مقتل جنديين ومستوطن، وجرح (81) آخرين بجراح مختلفة.

كما تصاعد العمل المسلح، حيث بلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (144) عملية، (65، 40) منها في محافظتي نابلس وجنين على التوالي، مما يدلل على عمل مسلح ومنظم؛ من أبرز معالمه مجموعات عرين الأسود، التي امتلكت زمام المبادرة وأربكت قوات الاحتلال، وكشفت عن فجوات في منظومته الأمنية.

المصدر / فلسطين أون لاين