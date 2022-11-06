الاحتلال يستهدف الأراضي الزراعية شرق خان يونس

استهدفت أبراج الاحتلال العسكرية المتمركزة على الحدود الشرقية، صباح اليوم، أراضي المواطنين في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

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وذكرت مصادر محلية، بأن أبراج المراقبة أطلقت النار صوب أراضي المواطنين شرق خان يونس، دون التبليغ عن وقوع مصابين.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا الانتهاك إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لتفاهمات العدوان الذي تم يوم 31 آب/أغسطس 2020 والتي جرت برعاية قطرية ومصرية، بالإضافة لتفاهمات وقف العدوان الأخير في مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين