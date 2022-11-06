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الاحتلال يهاجم قرية جنوب نابلس

06 نوفمبر 2022 . الساعة 08:31 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، الأهالي في قرية الساوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواجهات اندلعت بين الأهالي وقوات الاحتلال عند مدخل قرية الساوية جنوب نابلس حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه أهالي القرية.

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وجاء اعتداء الاحتلال ومهاجمتها للقرية تزامنا مع عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة.

وتتعرض قريتي الساوية واللبن الشرقية لاعتداءات يومية من قبل المستوطنين وتحديداً على طلبة المدارس.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نابلس #قوات الاحتلال #قرية اللبن الشرقية #قرية الساوية

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