مع قرب مشاركته بمونديال قطر.. هذه بطاقة منتخب فرنسا

كأس العالم: المشاركة السادسة عشرة

أفضل نتيجة: بطل 1998 و2018

كأس أوروبا: 10 مشاركات

أفضل نتيجة: بطل 1984 و2000

تصنيف فيفا: 4

اللقب: لي بلو (الزرق)

رئيس الاتحاد: نويل لو غريت

اللاعبون المرخصون: 2.13 مليون

أبرز الأندية: باريس سان جرمان، مرسيليا، ليون، ليل، موناكو، رين

التأهل: تصدرت المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية

- المدرب: بطل العالم 1998 وكأس أوروبا 2000 كقائد في خط الوسط. احتفل في آب/أغسطس الماضي بعامه العاشر على رأس منتخب فرنسا، وهي فترة غير مسبوقة. معروف بثقافة البحث عن النتائج الجيدة وقدراته بقيادة الأشخاص، رفع "دي دي" منتخب فرنسا إلى القمة في مونديال روسيا الأخير، قبل ان يخرج من ثمن نهائي كأس أوروبا صيف 2021. للمرة الأولى، لم يضمن المدرب الباسكي البالغ 54 عاماً استمراريته قبل انطلاق بطولة كبرى: يتوقف مصيره على نتائج الزرق في قطر.

- تصريح: "كان الوضع معقداً في حزيران/يونيو لعدة أسباب، وواجهنا كارثة اصابات للاعبين. لكننا نعرف تماماً ماهية المشاركة في بطولة كبرى، هذه كأس عالم، والظروف صعبة بالنسبة للجميع. يبقى منتخب فرنسا قادراً على المنافسة". ديدييه ديشان لفرانس برس مطلع تشرين الاول/أكتوبر، رداً على فترة سيئة لفرنسا فازت فيها مرة في ست مباريات.

- النجم: استُبعد كريم بنزيمة أكثر من خمس سنوات عن منتخب فرنسا بين 2015 و2021 بسبب فضيحة شريط جنسي، فكان استدعاؤه مفاجئاً قبل كأس أوروبا الأخيرة.

- التشكيلة المثالية: لوريس - كونديه، فاران، لوكاس هرنانديز - كومان، تشواميني، رابيو، تيو هرنانديز - غريزمان، بنزيمة، مبابي.